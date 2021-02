Po trčenju dva v bolnišnico, moški v gozdu padel v jamo

7.2.2021 | 08:00

Sinoči ob 20.34 sta na cesti pri Dolenjem Mokrem Polju, občina Šentjernej, trčili dve osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in razsvetlili kraj, odklopili akumulatorja in skupaj z delavcem cestnega podjetja počistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so dve poškodovani osebi odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Požara v naravi

Ob 18.33 je ob Metliški cesti v Semiču gorela trava. Gasilci PGD Semič so pogasili požar na površini okoli 300 kvadratnih metrov.

Ob 18.45 so pri naselju Vejar, občina Trebnje, goreli v naravo odloženi električni vodniki in odpadki ter podrast. Gasilci PGD Trebnje in Račje selo so požar omejili in pogasili požar na okoli 1000 kvadratnih metrih.

Moški padel v jamo

Ob 19.04 je v gozdu pri naselju Sela pri Šumberku, občina Trebnje, starejša oseba padla v jamo globine dveh metrov. Gasilci PGD Trebnje in Sela pri Šumberku so območje razsvetlili, rešili poškodovano osebo iz jame ter pomagali pri oskrbi in prenosu do reševalnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

B. B.