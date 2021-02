Ribnica brez težav odpravila Dobovo

7.2.2021 | 08:55

Foto: RD Riko Ribnica

Ribnica - Rokometaši Rika Ribnice so na domačem parketu proti Dobovi zabeležili zanesljivo zmago - 39:35 (21:16) - in po točkah ujeli četrto- in petouvrščeno ekipo prvenstva, Ormož in Slovenj Gradec.

Izbranci domačega trenerja Gregorja Cvijića so imeli od prve do zadnje minute vse pod nadzorom. Uvodoma so povedli s 7:2, do konca dvoboja pa držali prednost treh do šestih golov in brez posebnih težav odbijali napade svojih tekmecev iz Posavja.

"Po dobrem začetku je sledilo nekaj črnih minut in celo tekmo se nekako nismo mogli odlepiti. Celo tekmo smo se držali na razliki 4-5- golov, ampak smo na srečo tekmo mirno pripeljali do konca. Čestitam ekipi Dobove za pošteno borbo in seveda svojim soigralcem za zmago," je po tekni za klubsko spletno stran povedal Uroš Knavs, ki je za Ribnico, dosegel 8 golov.

Jan Pucelj jih je dodal sedem, medtem ko sta bila pri Dobova najučinkovitejša Adam Seferović z enajstimi in Teo Jezernik z osmimi zadetki.

Marko Sintič, rokometaš MRD Dobova: "Danes smo prišli v Ribnico na težko gostovanje. Pričakovali smo kakovostnega nasprotnika. Mislim, da smo odigrali solidno tekmo, saj smo prevetrili ekipo in zamenjali trenerja. Imamo tudi nekaj težav s poškodbami. Tudi sam sem bil odsoten zaradi covida. Mislim, da gremo lahko v naslednjo tekmo proti Krki samozavestno in na zmago. Ribnici čestitamo na zmagi in jim želimo v nadaljevanju prvenstva veliko sreče."

Ribnica bo v prihodnjem krogu gostovala v Trebnjem, Dobova pa bo gostila Krko.

* ŠC Ribnica, brez gledalcev, sodnika: Pukšič in Satler.

* Riko Ribnica: Bojić, Glavan, Klarič, Strmljan 6, Horvat 4, Eskeričić 1, Žagar 2, Knavs 8 (2), Ranisavljević 3, Miličević 3, Pahulje, Gorenc, M. Nosan, Pucelj 7 (3), Setnikar 4, Atanasov 1.

* Dobova: Leben, Bradeško 1, Abramović 1, Dragan 1, Seferović 11 (4), Jezernik 7 (2), Kovačec 1 (1), Košir 2, Mlakar 2, Ferenčak, Šešić 2, Glaser 2, Sintič 4, Štarkl 1, Blaževič.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 6 (5), Dobova 11 (8).

* Izključitve: Riko Ribnica 12, Dobova 4 minute.

* Rdeči karton: /.

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 13 13 0 0 444:320 26

2. Trimo Trebnje 15 12 1 2 447:398 25

3. Gorenje Velenje 13 12 0 1 397:311 24

4. Jeruzalem Ormož 13 8 0 5 398:382 16

5. Slovenj Gradec 2011 13 8 0 5 358:358 16

6. Riko Ribnica 14 8 0 6 432:425 16

7. Koper 13 6 1 6 344:350 13

8. Maribor Branik 10 4 0 6 267:265 8

9. Dobova 13 4 0 9 348:380 8

10. Urbanscape Loka 12 3 1 8 303:320 7

11. Grosist Slovan 15 3 1 11 379:429 7

12. Ljubljana 13 2 2 9 325:387 6

13. Krka 13 2 1 10 324:367 5

14. Butan plin Izola 12 2 1 9 292:366 5

B. B.