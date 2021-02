V Brežicah spet protest za odprtje šol

7.2.2021 | 18:10

Protestni shod v Brežicah (foto: J. K.)

Brežice - Za danes ob 16. uri je bil v Brežicah spet napovedan shod za odprtje šol (za vse učence). Tokrat se je zbralo veliko manj ljudi kot prejšnjo nedeljo, le blizu 70, večina jih ni nosila mask. Kantavtor Peter Dirnbek, sicer tudi občinski svetnik Levice, je zapel nekaj svojih pesmi, dva govorca sta na kratko pozvala k uporu in pozvala ljudi, da se spet zberejo prihodnjo nedeljo v večjem številu.

Po približno pol ure so se ljudje začeli razhajati, okrog 30 pa se jih je ob vmesnih žvižgih odpravilo še do osnovne šole. Shod je spremljalo tudi več policistov.

Skupina Posavje za 'naše' otroke! je ob tem na Facebooku objavila, da zahtevajo vrnitev v šole za vse osnovnošolce, dijake in študente, nasprotujejo pa tudi obveznemu oz. prisilnemu testiranju in nošenju mask. "Zahtevamo šolstvo, kot je bilo pred 13. marcem 2020," so med drugim zapisali na Facebooku.

J. K.