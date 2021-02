Ogenj popolnoma uničil avto, od kod vonj po plinu?

8.2.2021 | 07:50

Simbolna slika (foto: arhiv)

Sinoči ob 19.20 uri je na cesti med Suhorjem in Dragomljo vasjo, občina Metlika, gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Suhor in Metlika so goreče vozilo pogasili, posuli razlite motorne tekočine ter odstranili onesnaženo zemljino. Vozilo je uničeno. Na kraju so bili prisotni policisti.

Vonj po plinu

Ob 16.03 je bil v Ulici Danila Bučarja v Novem mestu zaznan vonj po plinu. Gasilci GRC Novo mesto so pregledali okolico in opravili kontrolo z detektorjem plinov. Detektor ni zaznal prisotnost plinov.

Bili so brez elektrike

Ob 17.39 je bilo zaradi okvare na daljnovodu Cirnik v občini Brežice, brez električne energije 542 odjemalcev. Delavci Elektra Celje so okvaro odpravili.

M. K.