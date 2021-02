Praznovanje kulturnega praznika letos na daljavo

8.2.2021 | 08:40

Foto: arhiv DL; L. M.

Slovenski kulturni praznik, ki ga v Sloveniji praznujemo danes, bo letos zaradi trenutnih razmer v veliki meri obeležen v digitalnem okolju. Kulturne ustanove so kljub temu pripravile različne programe, predsednik republike Borut Pahor pa bo ob tej priložnosti nagovoril iz svoje palače, kamor je povabil tudi letošnje Prešernove nagrajence.

Tradicionalni recital Prešernove poezije, ki ga pred njegovim spomenikom na Prešernovem trgu v Ljubljani pripravlja Združenje dramskih umetnikov Slovenije, bo potekal le v neposrednem radijskem prenosu. Več deset dramskih igralk in igralcev, članov združenja, bo pesnikove verze interpretiralo v živo iz studiev Radia Slovenija. Prenos bo na 3. programu nacionalnega radia - programu Ars, poezija pa bo prek ozvočenja odmevala tudi v mestnih središčih prestolnice, Kopra, Celja in Maribora.

Gledališča bodo predvajala različne predstave, v kranjskem, ki nosi ime po Francetu Prešernu, bodo prikazali tudi pogovor z letošnjimi nagrajenci. Različne programe v digitalni različici so pripravili tudi muzeji, galerije in knjižnice po državi. Veliko galerij in muzejev vabi ob upoštevanju ukrepov na razstave v živo.

Tudi vsakoletna državna proslava na predvečer praznika je letošnje Prešernove nagrajence počastila le v televizijskem posnetku na nacionalni televiziji.

Prešernovi nagradi sta prejela pisatelj Feri Lainšček in arhitekt Marko Mušič, nagrade Prešernovega sklada pa Brane Senegačnik za pesniško zbirko Pogovori z nikomer, violinistka Lana Trotovšek in gledališki režiser Tomi Janežič za dosežke v zadnjih treh letih, Matjaž Ivanišin za režijo in scenarij igranega celovečernega filma Oroslan, slikar Aleksander Červek za razstavo 1 + 1 = 11 v Galeriji mesta Ptuj ter arhitekti Blaž Budja, Rok Jereb in Nina Majoranc za projekta Materinski dom v Ljubljani in Poslovna stavba Tem Čatež.

STA