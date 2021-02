Odbojkarji Krke presenetili Hoče za drugo zmago

8.2.2021 | 09:50

Foto: MOK Krka

Novo mesto - Na zadnji tekmi 19. kroga 1. DOL za moške je Krka po preobratu s 3:2 (-19, -24, 24, 23, 13) premagala Hoče. Za Novomeščane, ki na prejšnjih dveh tekmah proti Hočanom niso osvojili niti niza, je to šele druga zmaga v prvenstvu, pred tem so 17. oktobra z enakim izidom premagali Salonit Anhovo, točko pa so odvzeli tudi Triglavu.

Štajerci so sinoči že vodili z 2:0, a izenačen dvoboj v drugem nizu, ki ga je na koncu odločil blok Pettra Oestvika, je napovedal, da se lahko zgodi še marsikaj. Na začetku tretjega niza so gostje vodili že za štiri točke, v končnici tudi z 22:20 in 24:23, toda domači so se izvlekli.

Tudi v četrtem nizu so zbrano odigrali končnico, po zaostanku 21:22 so dosegli tri zaporedne točke, niz pa je končal Zlatko Pulko, z 28 točkami najučinkovitejši igralec tekme. Odločilni niz se je po odličnih servisih Nejca Košarja začel z vodstvom domačih 5:0, prednost petih točk držali do izida 11:6, nato pa so jih tekmeci začeli loviti, a ujeli jih niso.

STA; foto: MOK Krka

