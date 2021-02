V šole vsi učenci prvih treh razredov, odprti vsi vrtci; testiranje zaposlenih pri javnih in zasebnih ponudnikih

V skladu s četrtkovo odločitvijo vlade bodo jutri, dan po kulturnem prazniku, v šole odšli vsi učenci prvega triletja osnovnih šol, prav tako bodo znova odprli vse vrtce, vrtci, ki so že bili odprti, pa bodo začeli delovati v polnem obsegu. Ob odhodu v šole in vrtce se bodo morali vsi zaposleni testirati.

Zadnja dva tedna so lahko v šole odšli učenci prvega triletja osnovnih šol v tistih regijah, ki so bile po številu okužb v t. i. rdeči fazi. Prvi teden je to veljalo za devet regij, razen goriške, posavske in jugovzhodne regije, minuli teden pa so bile šole dodatno zaprte še v obalno-kraški in zasavski regiji.

Nič več regionalno, ampak za vso državo

V četrtek pa je vlada sklenila, da ukrepov zaradi vse manjših epidemioloških razlik med posameznimi deli države ne bo več sprejemala regionalno, ampak za vso državo. Hkrati je sklenila, da je vsa država v rdečem območju, ki glede na sprejet vladni načrt sproščanja omogoča odprtje vrtcev in šol za prvo triletje po vsej državi.

Tako starši kot zaposleni so vnovično odprtje večinoma pozdravili, ob tem pa izrazili upanje, da se bodo lahko v šole kmalu vrnili tudi ostali učenci.

Testiranje za vse zaposlene

Vsi zaposleni, razen tistih, ki so koronavirus že preboleli, se bodo morali ob vnovičnem prihodu v nazaj v vrtce in šole testirati, prav tako tisti, ki so imeli pouk v šolah že dva tedna.

Predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije Gregor Pečan natančnih zbirnih podatkov o tem, kdaj bodo potekala testiranja za zaposlene v šolah, nima, saj je to odvisno predvsem od izvajalcev, to je zdravstvenih domov. V Ljubljani bodo denimo zaposlene v šolah testirali v torek.

V vrtcih bodo po podatkih predsednice Skupnosti vrtcev Slovenije Janje Bogataj testiranja večinoma potekala v torek dopoldne. V vrtcih, ki so bili še minuli teden v črnih regijah, pričakujejo bistveno več otrok, več otrok pričakujejo tudi v vrtcih, ki so bili ta teden v rdečih regijah in so bili okoli 80- do 85-odstotno zasedeni. "Vrtec je odprt. Starši so seznanjeni, da niso upravičeni do brezplačnega vrtca, v kolikor otroka ne pripeljejo, tako da pričakujemo polno zasedbo," je dejala.

Oranžna faza?

Dodatno sproščanje ukrepov v šolstvu bi lahko prinesel premik države v t. i. oranžno fazo, kar bi se lahko zgodilo že v prihodnjih dneh. V tem primeru bi za šole začel veljati t. i. C model, ki predvideva vračanje v osnovne šole tudi za učence preostalih razredov osnovnih šol in dijake zaključnih letnikov srednjih šol, pri čemer bi za dijake del pouka potekal na daljavo, del pa v šoli. Na fakultetah pa bi bili dovoljeni izpiti in seminarji do 10 ljudi.

K čimprejšnjemu odpiranju srednjih šol sicer pozivajo v iniciativi Zahtevamo šolo, kjer za torek napovedujejo bojkot pouka na daljavo.

V agenciji za varnost prometa in policiji za v torek, ko se v vrtce in šole znova vrača večje število otrok, vse udeležence v prometu pozivajo k previdnosti. Pričakovati je namreč, da so otroci nekatera previdnostna ravnanja, ki so se jih že naučili, v času šolanja na daljavo pozabili, prav tako bo na cestah več prometa. Opozarjajo tudi na nujnost nošenja rumenih rutic za otroke prvih in drugih razredov osnovne šole.

Testiranje zaposlenih možno pri javnih in zasebnih ponudnikih

Zaposleni v trgovini in storitvenih dejavnostih, ki lahko od torka odprejo vrata pod pogojem negativnega testa zaposlenih na okužbo z novim koronavirusom, se lahko testirajo v zdravstvenih domovih, pri koncesionarjih ali zasebnikih. "Nam je vseeno, kje se bodo testirali, pomembno nam je, da se bodo," je dejal direktor NIJZ Milan Krek.

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Krek je v nedeljo, potem ko so na inštitutu zaznali stisko v gospodarstvu, vzpostavil stik s Trgovinsko zbornico Slovenije (TZS). Kot je pojasnil, so imeli v zbornici težave z iskanjem ustreznih izvajalcev, ki bi lahko opravili testiranje zaposlenih v trgovini na okužbo z novim koronavirusom.

"Povedali smo jim, da se lahko gredo testirat v zdravstvene domove, h koncesionarjem in k zasebnikom, ki so na seznamu," je pojasnil Krek. Tako je predsednici zbornice Mariči Lah poslal tudi seznam zasebnikov, ki lahko v skladu z odločitvijo nekdanjega ministra za zdravje Tomaža Gantarja izvajajo testiranje.

"Ne gre za favoriziranje nobenega posameznega izvajalca, saj dejavnost testiranja s hitrimi testi lahko izvajajo vsi subjekti, ki opravljajo zdravstveno dejavnost in so registrirani za to izvajanje," so danes dodatno poudarili na NIJZ.

Krek je spomnil, da testiranje na novi koronavirus v Sloveniji poteka pod okriljem ministrstva za zdravje. Inštitut v samo testiranje ni vključen, le na začetku so kot strokovnjaki predložili standarde, ki bi jim morali odgovarjati testi.

"Vsi moramo pomagati gospodarstvu, da preživi," je poudaril Krek in zatrdil, da je to tudi edini razlog, da je stopil v stik s TZS. Koga je ali bo TZS izbrala ali predlagala svojim članom, na NIJZ ne vedo, niti jih to ne zanima. "Pomembno nam je, da se bodo testirali in da virusu preprečimo, da vstopi v populacijo," je dejal.

V zvezi s testiranjem zaposlenih, v določenih dejavnostih pa tudi strank, v večjem delu gospodarstva je še veliko neznank. Med drugim je vprašanje, ali je mogoče od petkove odločitve vlade izvesti dovolj testiranj, da se bodo lahko trgovine in storitve odprle že v torek.

Državna sekretarka na gospodarskem ministrstvu Ajda Cuderman je v petek zvečer na vladni novinarski konferenci ob predstavitvi ukrepa pojasnila, da si morajo testiranje organizirati oz. zagotoviti izvajalci storitev sami. Sama sicer ni iz zdravstvene stroke, zato o kapacitetah ni želela govoriti, imajo pa v vladi po njenih navedbah "vsa zagotovila, da imamo kapacitete za varno sproščanje".

Na vprašanje, kdo bo kril stroške testiranja zaposlenih, je Cudermanova takrat odgovorila, da v skladu s sedmim protikoronskim zakonom breme stroškov testiranja zaposlenih nosi država. "Vsako podjetje, ki želi delovati in testira svoje zaposlene, dobi te stroške povrnjene," je dejala. Glede posameznikov, ki bi se morali testirati kot stranke, pa je ocenila, da je izbire za testiranje, tudi brezplačno, dovolj.

Vprašanje je tudi, kako naj bi podjetja zbirala podatke o zaposlenih in strankah, da bi lahko inšpektorjem predložila dokaze o opravljenih testih na obeh straneh. "Stvar vsakega posameznika je, da organizira svoj posel," je dejala Cudermanova. "Prepričana sem, da se bodo ljudje hitro znašli."

Glede same smiselnosti testiranja ne le zaposlenih ampak tudi strank pa je državna sekretarka podčrtala, da če želi država potrošnikom ponuditi čim več odprtih dejavnosti, čim več blaga in storitev, je to treba narediti pod takimi pogoji, da "se ne bo preveč na hitro zgodilo kaj neljubega ali se ponovno zapiralo".

Že v soboto je prišlo do dodatnega sproščanja omejitvenih ukrepov v gospodarstvu. Vrata so namreč lahko odprle dodatne trgovine in dejavnosti, med drugim vse trgovine velikosti do 400 kvadratnih metrov, a le, če so lahko njihovi zaposleni že predložili negativne teste. Za tiste trgovine in dejavnosti, ki so lahko obratovale do sedaj, denimo prodajalne z živili, bo testiranje zaposlenih potrebno od 12. februarja dalje, za tiste, ki se odpirajo na novo, pa je testiranje obvezno nemudoma.

Za nekaj dejavnosti odlok zahteva negativni test tako za zaposlene kot za potrošnike. To so storitve nepremičninskega posredovanja, storitve higienske nege, ki niso storitve frizerskih salonov ali medicinske pedikure oz. manikure, individualne storitve strokovnega oz. poslovnega izobraževanja in usposabljanja ter storitve salonov za nego živali.

