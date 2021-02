V nedeljo 304 okužbe, povprečje še nad 1000; že jutri v oranžno fazo?

8.2.2021 | 11:30

Včeraj so v Sloveniji ob 3831 PCR in hitrih testih potrdili 304 okužbe z novim koronavirusom, umrlo je 12 covidnih bolnikov. V bolnišnicah se je zdravilo 946 bolnikov s covidom-19, od tega 160 na intenzivni negi. Po zadnjih podatkih je dnevno povprečje potrjenih primerov okužbe v zadnjih sedmih dneh 1011.

V nedeljo je bilo opravljenih 1565 PCR testov, pozitivnih je bilo 234, kar predstavlja 15 odstotkov vseh PCR testov. Opravljenih je bilo tudi 2266 hitrih testov, od katerih je bilo pozitivnih 70, kar predstavlja 3,1 odstotka.

Iz bolnišnic so odpustili 25 covidnih bolnikov. Skupno se je v nedeljo v bolnišnicah zdravilo 946 covidnih bolnikov, kar je 15 več kot v soboto, število bolnikov na intenzivni negi ostaja enako kot dan prej, to je 160.

Po podatkih ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je dnevno povprečje potrjenih primerov okužbe 1011, kar je sedem manj kot dan prej, 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev pa je 745, kar je enako kot dan prej.

Število hospitaliziranih covidnih bolnikov je že nekaj dni manjše od 1000, kar je eden od pogojev za prehod države v oranžno fazo ukrepov za zajezitev epidemije. Drugi pogoj je, da pod 1000 pade tudi povprečno število dnevno potrjenih primerov okužbe v zadnjih sedmih dneh.

Na Inštitutu Jožef Stefan (IJS) so napovedali, da se bo ta teden sedemdnevno povprečje okuženih na dan spustilo pod tisoč. Po zadnji projekciji IJS bi se to lahko zgodilo v torek. To bi pomenilo, da bi na državni ravni prešli v oranžno epidemično fazo, ki med drugim predvideva odprtje šol za preostale razrede osnovnih šol in zaključne letnike srednjih šol ter odprtje občinskih mej.

Po oceni NIJZ je v državi aktivnih 15.710 okužb. Skupno je bilo po podatkih NIJZ v Sloveniji doslej potrjenih 174.000 okužb z novim koronavirusom.

Do vključno nedelje je bilo z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 pri nas cepljenih 54.589 oseb, z dvema odmerkoma pa 42.609, navaja NIJZ. Gre sicer za podatke, ki so bili doslej že sporočeni v elektronski register cepljenih oseb.

STA