Dva poškodovana v prevrnjenem avtu

8.2.2021 | 18:15

Danes ob 13.46 uri se je na cesti v bližini Sadinje vasi, občina Žužemberk, osebno vozilo prevrnilo in obstalo na kolesih na cestišču. Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali kraj, odklopili akumulator, nudili pomoč policiji, umaknili vozilo s ceste in nudili pomoč dvema poškodovanima osebama do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so ju oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Onesnaženja ni bilo, le zemlja v vodi

Ob 10.36 je bila na izlivu potoka Bezgavec v reko Krko v Novem mestu opažena rjava motna voda. Gasilci GRC Novo mesto so ugotovili, da se je zaradi višjega pretoka vode zemlja pomešala z vodo in do onesnaženja ni prišlo.

M. K.