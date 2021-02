S ceste v nasad jabolk

9.2.2021 | 07:00

Sinoči malo pred 19. uro je v Vrbini, občina Krško, osebno vozilo zapeljalo s cestišča v nasad jabolk. Gasilci PGE Krško so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu ter nudili pomoč policiji in vlečni službi. Poškodovanih ni bilo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 12:00 do 14:30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUČKA1;

- od 12:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA OTOČEC;

- od 12:00 do 14:00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA STRMICA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 12:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRŠKA GORA;

- od 12:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠEVEC;

- od 12:00 do 14:00 tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DALJNI VRH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 13:00 do 15:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LIPNIK, TP AREMBERG in TP SKROVNICA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NNO Kaplja vas izvod Tržišče.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško okolica na območju TP NNO Senovo Božičnik izvod Božičnik stara hala med 9:00 in 10:00 uro in na območju TP Straža gora med 8:00 in 9:00 uro; za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Gazice Krka med 8:00 in 10:15 uro, na območju TP Dobrava Pristava med 10:30 in 12:45 uro in na območju TP Pristava Gazice med 13:00 in 14:30 uro.

M. K.