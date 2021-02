Deseto priznanje Deklica s piščalko prejel Gašper Jarni

Kočevje - Jubilejno deseto priznanje Občine Kočevje deklica s piščalko za strokovno odličnost na področju umetnosti, humanističnih znanosti in kulture je prejel dramski umetnik Gašper Jarni, ki pomembno prispeva k razvoju gledališče dejavnosti v Kočevju. Priznanje sta mu predala župan dr. Vladimir Prebilič in predsednica žirije za podeljevanje priznanja Lela B. Njatin.

Tradicionalna prireditev Občine Kočevje ob slovenskem kulturnem prazniku se je (tako kot mnoge druge) letos zaradi epidemije preselila na splet in bila premierno predvajana 8. februarja. ''Ali prireditev bo, ni bilo vprašanje, saj letos obeležujemo jubilejno deseto leto priznanja deklica s piščalko, ki ga Občina Kočevje od leta 2012 podeljuje na istoimenski prireditvi,'' so sporočili z občine.

Letošnji prejemnik je torej domačin, dramski umetnik Gašper Jarni, ki je priznanje prejel zaradi svojega strokovno odličnega prispevka k razvoju gledališke dejavnosti v Kočevju, ''v katero je vsadil nacionalne poklicne kriterije in lastne nacionalne odrske izkušnje, s tem pa ustvaril trajno referenčno točko za obravnavo Kočevske''. Žirija za podeljevanje priznanja je zapisala, da Jarni dosega mednarodno primerljive rezultate in nacionalno pomembne rezultate v slovenskem kulturnem prostoru, dosega odličnost v konceptualnih zasnovah, metodah izvedbe in rezultatih ustvarjanja ali delovanja ter je tesno povezan z regionalnim področjem občine Kočevje.

Jarni je ob prejemu priznanja izpostavil, da mu je deklica s piščalko še prav posebej ljubo in dragoceno priznanje: ''Dragoceno zato, ker se pridružujem resnično eminentni in raznoliki druščini dam in gospodov, ki so pustili ali še puščajo izjemne sledi na različnih področjih kulture, umetnosti in humanističnih znanosti. Prav posebej ljubo pa zato, ker ga prejemam od svojih ljudi, ker ga prejemam doma.''

Kot sporočajo iz občine Kočevje, je spletna prireditev Deklica s piščalko gledalcem ponudila kulturni program z 29 nastopajočimi, ki je nastal pod taktirko režiserja mag. Marka Glavača. Ob konceptu programa V radosti mavrice spominov – spoznanj – vizij je zapisal, da so kulturni program deklice s piščalko doslej bogatili mnogi uveljavljeni domači in tuji ustvarjalci-umetniki. Zasnova letošnjega koncepta pa temelji prav na teh zgodbah, tako lepih kot tudi neprijetnih trenutkih.

Župan dr. Vladimir Prebilič se je kot slavnostni govornik v svojem nagovoru dotaknil koncepta drugačnosti v pozitivnem pogledu, pomena ustvarjalnosti ter seveda priznanja deklica s piščalko in prejemnikov kot ambasadorjev Kočevskega. Občina Kočevje je skupaj s Pokrajinskim muzejem Kočevje ob jubileju pripravila tudi pregledno razstavo Deklica s piščalko 2012–2021, s predstavitvijo vseh dosedanjih prejemnikov priznanja. Razstavo si je možno ogledati kot interaktivno spletno postavitev ali v živo v Pokrajinskem muzeju Kočevje, še sporočajo iz občine.

