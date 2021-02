Z zanesljivimi testi 'povozili' tudi pozitivne v Brežicah

9.2.2021 | 11:20

K manjšemu številu opravljenih PCR testov je pripomogel praznični ponedeljek, vendar je bil tudi delež pozitivnih primerov zelo nizek.

Čeprav so nekateri še pred dvema tednoma napovedovali tretji val, se je zgodilo prav nasprotno. Število dnevno okuženih pada iz dneva v dan. V ponedeljek so sicer opravili 1493 molekularnih testov, zaznali pa le 204 pozitivnih primerov, kar prinese 13,7 odstoten delež okuženih, kažejo podatki na spletni strani Covid-19 Sledilnik. Virus se ni dobro odrezali niti pri hitrih testih. Pri 9760 opravljenih jih je bilo 153 pozitivnih, pa še za te težko rečemo, da so vsi dejansko pozitivni, saj nas izkušnje učijo, da so nekateri hitri antigenski testi nezanesljivi.

Manjše število opravljenih PCR testov na Prešernov dan je zagotovo dodatno pripomoglo k znižanju sedemdnevnega povprečja primerov, ki je končno padlo pod 1000. Trenutno znaša 848 (po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje 842), kar pomeni, da sta na državnem nivoju dosežena oba kriterija za prehod v oranžno fazo, v kateri se po vladnem načrtu tudi ukine prepoved gibanja med občinami, o čemer pa mora vlada še odločiti.

Že nekaj dni se zaradi bolezni covid-19 v bolnišnicah zdravi manj kot 1000 bolnikov, kar je kriterij za prehod v oranžno fazo. Danes jih je bilo v bolnišnicah 945, od tega na intenzivnih oddelkih 162. 19 bolnikov s covid-19 je umrlo.

Kako je v naši regiji?

V Splošni bolnišnici Novo mesto je danes 69 bolnikov s covidom-19. Sprejeli so tri nove, prav toliko so jih odpustili, dva sta žal umrla.

V brežiški bolnišnici pa zdravijo 23 bolnikov, enako kot včeraj - enega so sprejeli in enega tudi odpustili.

Z zanesljivimi testi "povozili" tudi pozitivne v Brežicah

Znani so primeri lažnih pozitivnih izvidov na hitrih testih na Ajdovskem. Podobne nevšečnosti so se dogajale tudi v Brežicah.

V Brežicah so včeraj na hitrem testiranju za koronavirus odkrili 22 pozitivnih primerov. Po navodilih epidemiologov so pri asimptomatskih primerih opravili dodaten PCR test. 19 jih je bilo negativnih, pri enem so potrdili okužbo, na dva rezultata pa še čakajo.

Hitri testi se niso izkazali za natančne niti v Dobravljah na Ajdovskem. Delež pozitivnih je bil ob 526 testih in 20 pozitivnih kar 17-odstoten. Ker je bil odstotek na tej točki izjemno visok, je epidemiologinja vse s pozitivnim testom, vključno z osmimi z odvzemnega mesta v Ajdovščini, napotila še na PCR test. Rezultati PCR testov so v nedeljo zvečer nato pokazali, da je šlo za lažno pozitivne rezultate.

Direktor Zdravstvenega doma Ajdovščina Egon Stopar je povedal, da je ista ekipa hitre teste danes opravljala na vseh lokacijah v ajdovski in vipavski občini, do velikega odstopanja pa je prišlo le v Dobravljah. Stopar je prepričan, da bi morali pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) razmisliti o kakovosti uporabljenih hitrih testov.

