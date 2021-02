FOTO&VIDEO: Srebrni Prešernovi plaketi Mirku Avsenaku in Rastislavu Florjančiču

9.2.2021 | 11:00

Mirko Avsenak

Rastislav Florjančič

Krško - Za predano in ustvarjalno delo na področju ljubiteljske kulture so se v občini Krško letošnjim nagrajenkam in nagrajencem na včerajšnji kulturni praznik poklonili na daljavo, in sicer z video predstavitvijo, ki je nastala v sodelovanju Občine Krško, Zveze kulturnih društev Krško, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in lokalne televizije E-Posavje TV.

Kot je v svojem slavnostnem nagovoru poudarila Boža Ojsteršek, lanskoletna zlata Prešernova nagrajenka, naj nova realnost niti za trenutek ne zmanjša vrednosti plaket in njihovega sijaja. »Mnogo ur vaj, mnogo ur nastopov se zrcali v njih,« je poudarila. Ob tem je, kot sporočajo iz občine, izpostavila, da glede na to, da je šele tretja ženska v lokalnem prostoru, ki je prejela zlato Prešernovo plaketo, naj bomo vsi v prihodnje, ko bomo tehtali uspehe, bolj pogumni pri nominiranju žensk za najvišja priznanja v ljubiteljski kulturi.

»Skoraj se je zgodil kulturni molk«, je nadaljevala. »Ampak človek je razumno bitje in vedno išče in najde nove možnosti. Ljudje se od nekdaj dotikamo z besedami, slikami, z glasbo, torej z umetnostjo. Iz ljudi se rojeva in ljudem je namenjena.« Poudarila je, da moramo biti predvsem ponosni na svoj jezik, bogato in raznoliko kulturno dediščino in na lepote naše dežele. »In seveda na naš kulturni praznik, ki združuje vse to. Praznujmo ga kot praznik dobrih ljudi, kot praznik življenja, »je še dodala Ojsterškova.

Nagrajenkam in nagrajencem ter vsem kulturnim ustvarjalcem sta za delo v letu 2020, ki sicer, kot ugotavljajo tudi na občini, kulturnim ustvarjalcem ni bilo naklonjeno, ob prazniku čestitala tudi predsednik Zveze kulturnih društev Krško Uroš Brezovšek in župan občine Krško mag. Miran Stanko.

Med dobitnike bronastih Prešernovih plaket so se zapisali Andreja Brili (DKD Svoboda Senovo), Roman Drstvenšek (KD Svoboda Brestanica), Milena Pribožič (KD Anton Aškerc Koprivnica), Verica Rep (KD Leskovec pri Krškem), Simona Šoštar (DKD Svoboda Senovo) in Jože Zorko (KD Svoboda Brestanica). Srebrno Prešernovo plaketo pa sta prejela Mirko Avsenak, član MPZ Svoboda Brestanica in Rajhenburškega okteta pri KD Svoboda Brestanica, in Rastislav Florjančič, režiser gledaliških in drugih predstav, vodja dramske in foto sekcije ter občasno tudi igralec v KD Leskovec pri Krškem.

Priznanje z zahvalo za omogočanje pogojev za kulturno dejavnost sta prejela družba Nova iz Leskovca pri Krškem in Termoelektrarna Brestanica.

Kulturni program so prispevali učenke in učenci Glasbene šole Krško: Loti Gorenc – sopran, Ana Baznik – klarinet, Blaž Krajnc – trobenta, Anja Puntar – klavir, Tina Kuselj – saksofon ter ansambel učiteljev Glasbene šole Krško, še sporočajo iz Občine Krško.

M. K.; foto: Občina Krško

Video posnetek prireditve s podelitvijo priznanj

Galerija