Zaradi pijanega voznika v koloni 'počili' trije

9.2.2021 | 13:20

Poleg tega na Obrežju so te dni izsledili še dva pijana voznika. (simbolna slika; PU Novo mesto)

Policisti PPP Novo mesto so bili v petek nekaj pred 19. uro obveščeni o prometni nesreči na avtocesti pri Obrežju. 44-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 42-letnega voznika, ki je stal v koloni, slednjega pa je odbilo v avtomobil, ki je stal pred njim. 42-letni voznik in potnik v njegovem vozilu sta se v nesreči lažje poškodovala. Policisti so še ugotovili, da je 44-letni voznik vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,32 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog.

Dva lažje poškodovana še v eni nesreči

V soboto nekaj po 20. uri se je zgodila prometna nesreča med Dolenjim Mokrim Poljem in Ratežem. Povzročil jo je 22-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil, ki ga je vozila 29-letna voznica. Oba udeleženca so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za lažje poškodbe. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Pijana in brez vozniških

Policisti PP Novo mesto so včeraj pri kraju Križe ustavili voznika osebnega avtomobila VW passat. Med postopkom so ugotovili, da 55-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,37 miligrama alkohola. Neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu, so zasegli, kršitelju izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Sinoči okoli 19. ure so črnomaljski policisti v Malem Nerajcu zasegli avtomobil 43-letnemu večkratnemu kršitelju cestno prometnih predpisov, ki prav tako ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa 0,23 miligrama alkohola. Neregistriran Renault clio so mu zasegli, mu izdali plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Šest skritih med tovorom

Policisti PMP Obrežje so med pregledom tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak na vstopu v Slovenijo odkrili štiri državljane Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. V tovornem vozilu romunskih registrskih oznak so odkrili državljana Maroka in državljana Tunizije, ki sta se prav tako poskušala izogniti mejni kontroli. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Še deset tujcev

Policisti PP Brežice so izsledili in prijeli šest državljanov Afganistana in dva državljana Irana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policisti PP Novo mesto pa so pri Mirni Peči prijeli dva državljana Afganistana, ki sta nezakonito prečkala mejo.

M. K.