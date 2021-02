Na mejnem prehodu grozila s pištolo; nežnejši spol ne preveč nežen tudi v Sevnici

9.2.2021 | 12:05

Voznica iz Srbije je pištolo potegnila na MP Obrežje (foto: arhiv; PU Novo mesto)

Policisti so minulo noč posredovali zaradi groženj na območju mejnega prehoda Obrežje - sprla sta se voznica in voznik, ki sta stala v koloni vozil na vstopu v Slovenijo. 26-letni državljan Bosne in Hercegovine naj bi se z avtomobilom VW passat vrinil pred avtomobil 38-letne voznice iz Srbije, ta pa naj bi izstopila iz vozila in proti njemu usmerila pištolo. 26-letnik je stekel do policistov po pomoč, ti pa so takoj posredovali in ženski odvzeli airsoft pištolo.

Okoliščine še preverjajo in bodo zoper kršiteljico ukrepali v skladu s pooblastili. Prepovedano je namreč nošenje, razkazovanje in uporaba različnih predmetov, ki sicer ne spadajo v kategorijo orožja po zakonu o orožju, vendar pa se z njimi lahko povzroči vznemirjenje ali ogroženost. Za prekršek se posameznika kaznuje z globo.

Prijeli tatice

Z nežnejšim (v tem primeru sicer niti ne) spolom so imeli opravka tudi sevniški in ostali policisti, ki so jih v soboto okoli 17.30 poklicali na pomoč iz prodajalne v Sevnici. Tam naj bi neznanci ukradli večje število artiklov in z vozilom pobegnili. Novomeški OKC je z opisom vozila takoj seznanili policiste na terenu in policisti PP Krško so Renault megan izsledili v Krškem. Med postopkom so ugotovili, da se v vozilu nahajajo 40-letnica z območja Šentjerneja in 24-letnica ter 48-letnica z območja Krškega. Zasegli so jim večjo količino ukradenih prehrambenih izdelkov v vrednosti okoli 420 evrov in jih vrnili oškodovani prodajalni. Zoper osumljenke kaznivega dejanja tatvine bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo in jim izdali plačilne naloge zaradi kršitev določil Zakona o nalezljivih boleznih.

Vlomi in tatvine

Na območju Semiča je med 31. 1. in 5. 2. nekdo vlomil v počitniško hišo in prav tako ukradel prehrambene izdelke.

V Leskovcu pri Krškem je v noči na petek nekdo skozi odprto okno vstopil v objekt in odpeljal pet koles. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 400 evrov.

Oškodovanec je policiste obvestil, da je v zadnjih štirinajstih dneh nekdo na območju Jugorja pri Metliki vlomil v zidanico in odnesel ročno škropilnico, posodo z gorivom in bakrene obrobe.

Na parkirnem prostoru stanovanjske hiše v Golobinjeku na območju PP Novo mesto je v soboto med 18. in 20. uro nekdo vlomil v osebni avtomobil in ukradel torbico z bančno kartico, dokumenti in denarjem. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1700 evrov premoženjske škode.

V Prečni pri Novem mestu je konec tedna neznanec vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel ni ničesar, z vlomom pa povzročil za okoli 1000 evrov škode.

Na Oklukovi Gori na območju PP Brežice pa je v noči na nedeljo nekdo vlomil v gospodarski objekt in izmaknil denar. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 5.400 evrov.

