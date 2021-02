SB Novo mesto: Upajo na čimprejšen začetek rednih programov

9.2.2021 | 14:40

Stavba stare interne bolnišnice, kjer v Novem mestu skrbijo za covid bolnike. (foto: arhiv DL)

V Splošni bolnišnici Novo mesto imajo danes, kot smo že poročali, hospitaliziranih 69 covid bolnikov, od tega devet na intenzivnem oddelku.

S cepljenjem so v SBNM začeli pred šestimi tedni, v tem tednu pa so predvsem cepili z drugo dozo, oz. tiste, ki so bili že cepljeni.

Kar nekaj časa so čakali in končno se lahko, kot sporočajo iz novomeške bolnišnice, ''veselimo rahlega upada števila pacientov na covid oddelkih, kar pomeni, da se bomo v čim večji možni meri posvetili odpiranju rednega programa.'' Dodajajo, ''da je poleg obravnave življenjsko ogrožujočih stanj ključno, da čim prej in v čim večji meri v bolnišnicah pričnemo z izvajanjem rednih programov in s tem zakorakamo nasproti tistim, ki že dolgo časa čakajo, da pridejo na vrsto.''

Poleg širšega odpiranja vrtcev se je danes, kot je znano, v šole vrnila prva triada učencev. Tudi zaposleni v SB Novo mesto si želijo, da se jim kmalu pridružijo tudi ostali učenci in da je to napoved prehoda še v bolj ugodne faze in normalizacijo življenja.

Magajnejeva: Potrjevanje pozitivnih hitrih s PCR testi bo glede na zmanjševanje pojavnosti okužb smiselno uvesti kmalu

Potrjevanje pozitivnih hitrih testov na okužbo s koronavirusom s PCR testi bo glede na zmanjševanje pojavnosti okužb pri nas smiselno uvesti kmalu, je dejala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne in napovedala, da bodo natančne protokole še dogovorili. V enem tednu je napovedala nov razpis za dobavo hitrih testov.

Po besedah Magajnejeve zniževanje dnevno potrjenih koronavirusnih okužb daje "neko upanje, da epidemija počasi upada, kar je tudi dokaz, da upoštevamo ukrepe in da ti ukrepi prinašajo določene učinke". K umirjanju epidemije je po njeni oceni pripomoglo tudi bolj dostopno testiranje. Pri tem je spomnila, da hitri antigenski testi niso tako zanesljivi kot PCR testi, prav tako pa lahko negativni rezultat posamezniku daje lažen občutek varnosti.

Glede lažno pozitivnih hitrih testov pa je pojasnila, da je potrjevanje pozitivnih hitrih testov s PCR testi smiselno opraviti, kadar je pojavnost virusa v populaciji nizka. Glede na to, da se ta pojavnost v Sloveniji že zmanjšuje, bo smiselno tako potrjevanje vseh pozitivnih hitrih testov s PCR testi predvsem v nekaterih skupinah uvesti kmalu, je dejala Magajnejeva.

Ministrstvo mora po njenih navedbah pripraviti enotna priporočila glede potrjevanja, zaradi česar je predvideno srečanje predstavnikov ministrstva s strokovnjaki, na katerem se bodo dogovorili o tem, pri katerih pozitivnih je nujno še potrjevanje s PCR testom. Kot je pojasnila, so tudi doslej nekatere, denimo zaposlene v vzgoji in izobraževanju, ki so prejeli pozitiven rezultat hitrega testa, napotili še na PCR test, in sicer tiste brez simptomov in z negativno epidemiološko anamnezo. To je po njenih ocenah tudi pravilen pristop, da se potrjuje vsak nepričakovan rezultat.

V zvezi z negotovostjo nekaterih ravnateljev šol in vrtcev, ali lahko zaposleni, ki so imeli pozitiven rezultat hitrega testa, PCR test pa je bil nato negativen, pridejo na delo, je Magajnejeva pojasnila, da takšen učitelj lahko gre v razred.

Magajnejeva je za prihodnji teden napovedala nov razpis za hitre teste, pri čemer pa je zagotovila, da je dovolj testov še na zalogi, saj jih lahko naročajo izvajalci tudi sami, poleg tega pa kmalu pričakujejo tudi pošiljko testov iz skupnega evropskega naročila. Sledenje je po njenih navedbah tudi eden od razlogov, zaradi česar razpisa, ki ga sicer napovedujejo že dlje časa, še niso objavili.

Petodstotni delež testov iz evropskega naročila bo Slovenija dobila brezplačno, preostale teste pa bo plačala, a njihova cena trenutno še ni javna, je pojasnila državna sekretarka.

M. K.; STA