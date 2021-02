V vrtcih težave zaradi lažnih pozitivnih testov

9.2.2021 | 18:00

Brežice/Cerklje ob Krki - Ob ponovnem odprtju vseh vrtcev je bila danes prisotnost otrok v vrtcih različna. Povprečno je bila nižja v vrtcih tistih regij, ki so bile do nedavnega črno obarvane, nekaj več je bilo otrok v preostalih. Ob tem v Skupnosti vrtcev Slovenije opozarjajo na kadrovske stiske in tudi težave zaradi lažno pozitivnih testov.

Kadrovska stiska

Iz vodstev vrtcev prihajajo informacije, da je ponekod precejšnja kadrovska stiska. Veliko strokovnih delavk in drugih zaposlenih je namreč na bolniški odsotnosti iz razlogov, ki niso povezani s covidom-19, veliko od teh je bilo prej na čakanju na delo. Kar nekaj odsotnosti kadra je povezanih z varstvom otrok, ki obiskujejo 4. in 5. razred osnovnih šol. Vse te manjkajoče zaposlene vrtci nadomeščajo tudi s študenti in zaposlenimi prek javnih del. A ponekod tudi teh ne dobijo več.

Težave zaradi lažno pozitivnih testov

Še posebej pa vodstva vrtcev in zaposlene vznemirjajo lažno pozitivni hitri testi na novi koronavirus, saj je teh primerov kar nekaj, kot smo poročali, tudi na brežiškem koncu.

"S takšnim načinom testiranja se v vrtcih ne strinjamo. Če se testiranje izvaja, menimo, da naj se izvaja s korektnimi, zanesljivimi testi. Takšen način pa je za nas nesprejemljiv in je tudi nespoštljiv," je dejala predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije Janja Bogataj. V vrtce in posamezne oddelke prinaša namreč veliko nemira in dodatnih organizacijskih težav, tudi za starše otrok.

Tudi pri testiranju zaposlenih v vrtcu Pikapolonica, ki deluje v okviru Osnovne šole Cerklje ob Krki, so pri včerajšnjem hitrem testiranju, ki ga je izvajala ekipa Zdravstvenega doma Brežice, v skupini 16 dopoldne testiranih odkrili sedem pozitivnih. Kot se je izkazalo pri njihovem poznejšem vnovičnem testiranju s PCR testi, pa je šlo za lažen izid.

Vseh včeraj 32 testiranih zaposlenih v tem otroškem vrtcu tako ni bilo okuženih. Ker so za tak izid zvedeli ob približno 22. uri, pa so v vrtcu danes poskrbeli le za nujno varstvo. Jutri bodo že delovali normalno, je povedala ravnateljica Osnovne šole Cerklje ob Krki Maja Matrić.

Cerkljanski vrtec sicer obiskuje nekaj več kot sto otrok, današnje nujno varstvo pa je obiskalo 14 otrok, je dodala.

Direktor Zdravstvenega doma Brežice Dražen Levojević je povedal, da so pri testiranju zaposlenih v cerkljanskem vrtcu uporabili teste Shenzhen, ki jim jih je dobavila država.

M. K.; STA