Nove gnezdilnice za ptice v Zeliščarskem centru JV Slovenije

10.2.2021 | 09:20

Sestavljanje hranilnic

Na območju Zagraškega loga v občini Škocjan, kjer od leta 2019 deluje Zeliščarski center JV Slovenije, s katerim upravlja Občina Škocjan, so na kulturni praznik skupaj s prostovoljci Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (Dolenjska sekcija) poskrbeli za nove gnezdilnice za ptice. Kot sporočajo iz centra, je na celotnem območju parka, ki obsega skoraj 8 ha površin (travniki, gozd, mokrišče, potok, muzej na prostem, učilnice na prostem, nasad zelišč, zelenjavni vrt …), tako odslej nameščenih novih 20 lesenih gnezdilnic, ki so v veliki meri zamenjale stare gnezdilnice, nameščene na območju že leta 2014. Tu, kot dodajajo, gnezdijo nekateri ogroženi gnezdilci, kot so pogorelček, zelena žolna in vijeglavka. Družbo jim delajo splošno razširjene vrste: velika senica, šmarnica, grilček, škorec, kos, kmečka lastovka, domači in poljski vrabci …

Zakaj je zelo pomembno nameščati gnezdilnice po vrtovih, parkih in gozdovih?

V naravi predvsem zaradi človeških posegov primanjkuje naravnih dupel, ob zadnji akciji opozarjajo v Zeliščarskem centru. V njih si detli in žolne kot primarni duplarji dolbejo svoja dupla, ta dupla pa potem naslednja leta zasedejo sekundarni duplarji, kot so: sinice, brglez, muharji, škorec .... Z nameščanjem gnezdilnic na takšnih območjih ustvarjajo primerna gnezdišča za sekundarne ptice duplarice. Še posebej sinice, brglez, pogorelček, šmarnica, poljski in domači vrabec ter muharji so zelo zaželeni v vrtovih, ker po sadnem drevju pobirajo žuželke in njihove ličinke ter na ta način skrbijo za ravnovesje žuželk. Brez ptic ni možna biološka pridelava sadja, zelenjave in poljščin!

Tretji razlog pa je vzgojni oziroma sociološki, dodajajo organizatorji akcije: ''Mnogim ptice poosebljajo pristen stik z naravo. To velja še posebej takrat, kadar jih privabimo v bližino svojih bivališč: pozimi s krmilnicami, spomladi in poleti pa z gnezdilnicami. Na ta način lahko ptice nemoteno opazujemo pri njihovem vsakdanu. Ti 'opazovalni rekviziti' sodijo na vsak vrt. Na ta način se gnezdeče ptice približajo človeku, ki tako razvija posluh za naravo in njeno ohranjanje. In slednje je v današnjem času vsesplošne degradacije naravnega okolja zelo pomembno!''

M. K.; foto: Rok Petančič

