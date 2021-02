AVDIO: V PGD Pišece bogatejši za novo vozilo GV-1

10.2.2021 | 12:40

Pišece - V prostovoljnem gasilskem društvu (PGD) Pišece so veseli pomembne pridobitve, novega gasilskega vozila GV-1 s posadko 1+6. Vozilo so prejeli konec lanskega leta, v začetku februarja pa so vozilo predstavili tudi županu Občine Brežice Ivanu Molanu. Za novo gasilsko vozilo GV-1 je bilo potrebno zagotoviti 52.785 evrov, sredstva so prispevali Gasilska zveza Brežice, PGD Pišece in Občina.

Predsednik PGD Pišece Jože Krulc je ob ogledu po poročanju občine dejal, da je novo vozilo velika pridobitev za društvo, saj ima vso potrebno opremo, ki jo gasilci potrebujejo na terenu ob prvem klicu. PGD Pišece pokriva večje področje, več kot polovico krajevne skupnosti pa pokriva gozd, kar predstavlja zahteven teren za intervencije. Kot je dejal predsednik društva, bo novo vozilo dodatna spodbuda za člane operativce, verjame tudi, da bo nova pridobitev pritegnila tudi mlajše člane. Predsednik društva se je zahvalil krajanom za posluh za potrebe društva, saj so pri zbiranju sredstev društvu pomagali tudi s prostovoljnimi prispevki.

Novo vozilo GV-1 se je v Pišecah pridružilo avtocisterni GVC-16/50 iz leta 1998, po načrtih Gasilske zveze Brežice pa bodo v Pišecah do leta 2025 v skladu z dolgoročnim načrtom opremljanja na vrsti tudi za novo avtocisterno, sporočajo iz občine, ki sicer ob tem zatrjuje, da bo tudi v prihodnje zagotavljala sredstva za izvajanje gasilske službe. V občini pod okriljem Gasilske zveze Brežice deluje kar 31 prostovoljnih gasilskih društev.

M. K.; foto: Občina Brežice