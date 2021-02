Z ostankom mine na policijsko postajo

10.2.2021 | 07:00

Nevarni ostanki (v veliki večini iz druge svetovne vojne) v rokah pirotehnika (foto: arhiv DL in lokalno.si)

Včeraj ob 13.48 je v Dolenjskih Toplicah občan na policijsko postajo prinesel ostanek neeksplodiranega ubojnega sredstva. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta ugotovila, da gre za ostanek minometne mine kalibra 81 mm, italijanske izdelave iz obdobja 2. svetovne vojne. Najdbo sta odstranila in uskladiščila do uničenja.

Oživljanje uspelo

Ob 13.19 so v naselju Gorenje Brezovo, občina Ivančna Gorica, gasilci iz PGD Vrh pri Višnji gori nudili prvo pomoč z oživljanjem nenadno oboleli osebi do prihoda reševalcev NMP Ljubljana. Po uspešni reanimaciji so jo prepeljali v UKC Ljubljana.

Avto obstal na brežini

Ob 11.18 je na Seidlovi cesti v Novem mestu osebno vozilo zapeljalo na robnik in obstalo na brežini. Gasilci GRC Novo mesto so vozilo z dvigalom postavili nazaj na cestišče. Poškodovanih ni bilo.

Drevo na cesti

Ob 9.55 je na Ragovski ulici v Novem mestu podrto drevo oviralo promet. Dežurna delavca cestnega podjetja sta drevo razžagala, odstranila in sprostila promet.

Cesta onesnažena z oljem

Ob 14.36 je bilo na relaciji Dolenje Kronovo–Bela Cerkev, občina Šmarješke Toplice, cestišče onesnaženo z oljem. Gasilci GRC Novo mesto so cestišče razmastili in oprali v dolžini okoli enega kilometra.

Danes brez vode ...

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode v naseljih Lazina, Lopata, Sela pri Hinjah, Vrh pri Hinjah, Visejec, Plešivica, Gradenc, Malo in Veliko Lipje, Klopce in Lašče v občini Žužemberk, da danes in jutri ne bo pitne vode zaradi nujnih del na vodovodnem omrežju. V času del se bo oskrba s pitno vodo izvajala z avtocisternami.

... ali elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 12.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINICA VODOVOD na izvodu GOLEK.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 12.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJETA 2;

- od 12.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA STRMICA;

- od 12.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PREKOPA;

- od 13.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP APNENIK.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 13.00 do 15.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POLJANE PRI MIRNI PEČI.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava na območju TP NNO Kaplja vas izvod Tržišče med 8.00 in 12.00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.