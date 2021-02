Trebanjci nudili dober odpor Nemcem

10.2.2021 | 07:50

Foto: RK Trimo Trebnje

Ljubljana - Rokometaši trebanjskega Trima so na sinočnji tekmi 7. kroga evropske lige v Ljubljani izgubili proti nemškemu Rhein-Neckar Löwnu z 29:35 (13:19). Dolenjska ekipa se bo 16. februarja v gosteh pomerila s švicarskim moštvom Kadetten Schaffhausen.

* Dvorana Tivoli, brez gledalcev, sodnika: Cindrić in Gonzurek (oba HRvaška).

* Trimo Trebnje: Tomić, Brana, Rašo, Višček 1, Grojzdek, Radojković 6, Cingesar 1, Hamidović 8, Sarak, Kotar 1, Kamnikar, Potočnik 2, Udovič 4, Grbič 4, Cirar 2, Florjančič.

* Rhein-Neckar Löwen: Schmid 3, Gensheimer 5, Kirkelokke 2, Patrail 2, Ahouansou 5, Abutović, Lagergren, Groetzki 7, Spath, Gislason 2, Nielsen 2, Katsigiannis, Nilsson 2, Kohlbacher 5.

* Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 1 (1), Rhein-Neckar Löwen 1 (1).

* Izključitve: Trimo Trebnje 2, Rhein-Neckar Löwen 2 minuti.

* Rdeči karton: /.

Obračun slovenskih in nemških rokometnih levov se je v dvorani pod Rožnikom razpletel po okusu slednjih. Ena najboljših ekip iz Nemčije je na svoji šesti tekmi dosegla peto zmago in zanesljivo vodi v skupini D, trebanjska zasedba ima po štirih odigranih tekmah polovičen izkupiček. Na kolena je položila makedonski Pelister iz Bitole in madžarsko Tatabanyjo ter izgubila proti Rhein-Neckar Löwnu in Pelisterju.

Trebanjci so bili v prvi polovici prvega polčasa enakovredni imenitnim gostom iz Mannheima. Po izidu 7:7 so močno popustili in tekmecem dovolili, da so jim po delnem izidu 0:5 ušli na pet golov (7:12), njihov najvišji zaostanek v prvem polčasu pa je znašal šest golov (9:15, 10:16 in 13:19).

Izbranci Uroša Zormana v drugem polčasu niso imeli moči in znanja, da bi ogrozili imenitne tekmece, ki so si najvišjo prednost priigrali v končnici tekme (24:32).

V trebanjski ekipi sta bila na včerajšnji tekmi najbolj učinkovita Dino Hamidović z osmimi in Mihajlo Radojković s šestimi goli.

STA; M. K.