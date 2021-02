Poklon Jurčiču in čestitke Jurčičevim nagrajencem

10.2.2021 | 08:30

Župan Dušan Strnad

Špela Zupančič

Mešani pevski zbor Zagradec

Marija Zaman

Janja Omejec Strnad

Ivančna Gorica - Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, so v občini Ivančna Gorica obeležili z več spletnimi dogodki. Tudi osrednja občinska slovesnost z naslovom Jurčič – naš sopotnik v letu 2021 je potekala virtualno, a zato, kot sporočajo iz občine, ni bila nič manj svečana, kot bi bila sicer. S prireditvijo so se poklonili slovenski kulturi in Josipu Jurčiču, obenem pa čestitali letošnjim prejemnikom Jurčičevih priznanj in plaket.

Osmega februarja se spominjamo smrti največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Pet let pred Prešernovo smrtjo se je rodil Josip Jurčič, pomemben pisatelj in časnikar, ki ostaja aktualen še danes. V letošnjem letu bo Jurčič naš zvesti spremljevalec in sopotnik, opozarjajo z ivanške občine, saj je leto posvečeno njemu. Uvod vanj pa je bila prav občinska slovesnost ob kulturnem prazniku, katere rdeča nit je bil Jurčič.

Jurčičevega leta se je v svojem nagovoru dotaknil župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad in poudaril, kako pomembna je kultura dialoga, kultura medsebojnih odnosov, s katero se srečuje vsak izmed nas. Kulturo dialoga, ki je v današnjem času še posebej na preizkušnji, bomo po njegovih besedah ohranili, če si bomo z besedami in dejanji prizadevali zanjo – če bodo naše besede spodbudne, ne pa žaljive.

Podelitev Jurčičevih priznanj in plaket

Osrednji del slovesnosti je predstavljala podelitev Jurčičevih priznanj in plaket posameznikom in skupinam, ki so pomembno prispevali k razvoju kulture v domačem okolju. Nagrade se podeljujejo bienalno. Jurčičevo plaketo posamezniku so prejele Marija Zaman, Špela Zupančič in Janja Omejec Strnad, Jurčičevo plaketo skupini pa Mešani pevski zbor Zagradec.

Iz utemeljitev nagrad:

Marija Zaman, članica Kulturnega društva Vidovo, je svojo igralsko pot začela v gledališki skupini Petdopol Kulturnega društva Ivančna Gorica. Zadnja leta je kot igralka dejavna v Gledališču Vidovo. V KD Vidovo svoje talente razdaja tudi z izdelovanjem kostumov in narodnih noš. V rojstni Muljavi v KD Josipa Jurčiča poskrbi za kostume predstav letnega gledališča. Je tudi aktivna članica KD Harmonija, kjer z navdušenjem prepeva. Kultura je zanjo način povezovanja s soljudmi, zato se ji z veseljem predaja.

Špela Zupančič, članica Kulturnega društva Ambrus, je dejavna predvsem v literarni in mladinski skupini. Spisala je mnogo tekstov za različne prireditve, katerih povezovanje je večkrat tudi sama prevzela. Danes pod njenim mentorstvom literarna skupina pripravi kar štiri odmevne dogodke letno. Delovanje društva bogati s članki in povzetki dogodkov. V mladinski skupini se je najprej preizkusila kot igralka, nato pa kot vodja skupine prevzela organizacijo najzahtevnejših projektov društva. Že več let je tudi aktivna članica Godbe Stična, kjer igra klarinet, poleg tega pa je sodelavka ZKD občine Ivančna Gorica. S svojim mentorstvom in spodbudami mladim v kulturnem društvu in širše na pristen način promovira kulturo.

Janja Omejec Strnad, članica Kulturnega društva Stična, je prve glasbene uspehe dosegla pri osmih letih kot pianistka. Iz tolkalke in flavtistke v Godbi Stična se je preko udejstvovanja v folklorni skupini prelevila v pevko in zborovodkinjo. Že enajst let se z vso predanostjo posveča vodenju Mešanega pevskega zbora Zborallica, ki ga je tudi ustanovila. Z Zborallico je dosegla mednarodno prepoznavnost ter osvojila mnogo priznanj in nagrad. Izstopajo srebrno priznanje na zborovskem festivalu v Ohridu (2015) in zlato priznanje ter absolutno prvo mesto v kategoriji mešanih komornih zborov na festivalu v Bijeljini (2019). V letu 2020 je bila Zborallica vabljena tudi k sodelovanju pri izvedbi cikla Calling All Dawns v New Yorku, a so žal razmere koncert onemogočile. Janja Omejec Strnad se vsake stvari loti predano in strokovno in zaradi svoje izjemne požrtvovalnosti žanje mnoge uspehe.

Mešani pevski zbor Zagradec je prejel Jurčičevo plaketo skupini, ki jo je v imenu članov zbora sprejel njihov predsednik, Luka Šinkovec. Zbor vodi Robert Kohek, ki pevce že dvajset let uspešno pripravlja na dogodke, tradicionalne koncerte in različna tekmovanja. Brez njihove prisotnosti ne mine nobena prireditev v kraju. Njihovi samostojni božični koncerti so postali tradicionalni in zelo odmevni. So redni udeleženci Tabora slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični in območnih revij pevskih zborov, večkrat pa so bili predlagani tudi na regijsko raven. MePZ Zagradec je leta 2011 prepeval na diplomskem koncertu Roberta Kohka in leta 2017 na magistrskem koncertu Žige Jernejčiča. S tem je dokazal, da lahko tudi v manjših krajih obstajajo pevski sestavi, ki so kos težjim zborovskim partituram. Dvajsetletnico svojega delovanja so v letu 2020 obeležili z izdajo zbornika in spletnim koncertom.

M. K.; foto: Občina Ivančna Gorica