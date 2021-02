S skoraj tremi promili alkohola v ograjo in na brežino

10.2.2021 | 10:30

Včeraj nekaj po 18. uri so bili policisti PP Sevnica obveščeni o prometni nesreči pri Tržišču. Povzročil jo je 38-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v varovalno ograjo. Vozilo je po trčenju odbilo preko nasprotnega voznega pasu na brežino, kjer je obstalo. Voznik in potnik se nista poškodovala, policisti pa so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 1,32 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Eden pihati ni hotel



Črnomaljski policisti so med kontrolo prometa v Jelševniku ustavili voznika kombiniranega vozila. Ugotovili so, da 28-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan Mercedes Vito. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Izločili so ga iz prometa, kombi zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Izginila okna

Z dvorišča podjetja v Brežicah je med 5. 2. in 9. 2. nekdo ukradel 12 plastičnih oken, namenjenih vgradnji, in podjetje oškodoval za okoli 3.100 evrov.

Skozi okno v hišo

V minuli noči so v Krški vasi na območju PP Brežice neznanci skozi okno vlomili v stanovanjsko hišo in ukradli denarnico z dokumenti, denar in mobilni telefon. Okoliščine kaznivega dejanja policisti še preiskujejo.

M. K.