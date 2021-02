Včeraj največ korona-testov v enem dnevu doslej, a trend ugoden

10.2.2021 | 11:20

Množično testiranje s hitrimi testi (foto: Bobo)

Včeraj so po vladnih podatkih opravili 44.504 hitre in PCR teste na okužbo z novim koronavirusom, kar je največ v enem dnevu doslej, pri tem pa so potrdili skupaj 1.439 okužb. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je še nekoliko znižalo in znaša 827. V bolnišnicah se je včeraj zdravilo 864 covidnih bolnikov, umrlo pa je 13 oseb s covidom-19.

Kot je vlada sporočila na Twitterju, so včeraj opravili 5061 PCR testov, med katerimi jih je bilo pozitivnih 880 oziroma 17,4 odstotka. Ob 39.443 hitrih testih pa so potrdili 559 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih hitrih testov je bil 1,4 odstotka.

V primerjavi s torkom prejšnji teden so tako potrdili več kot sto koronavirusnih okužb manj, zaradi česar se je tudi znižalo povprečje dnevno potrjenih okužb v zadnjih sedmih dneh. To je po podatkih za ponedeljek prvič padlo pod tisoč in je znašalo 842, sedaj pa se je spustilo na 827.

Bolje tudi po bolnišnicah

Že dlje časa pa je manj kot tisoč tudi hospitaliziranih covidnih bolnikov, včeraj pa se je to število prvič po daljšem času spustilo pod 900. V ponedeljek je bilo hospitaliziranih 945 covidnih bolnikov, včeraj pa so jih iz bolnišnic odpustili 121. Med 864, ki so se zdravili v bolnišnici, jih je včeraj intenzivno nego potrebovalo 160, kar je dva manj kot dan prej.

V novomeški bolnišnici imajo danes 65 covid bolnikov, sprejeli so jih tri, šest odpustili, eden je mrl.

V brežiški pa so potem, ko so sprejeli enega novega, danes beležili 24 bolnikov z novo koronavirusno boleznijo.

Vlada danes o prehodu v oranžno fazo

Glede na navedene epidemiološke podatke, ko sta tako število hospitaliziranih kot sedemdnevno povprečje števila potrjenih okužb na dan pod tisoč, je po vladnem načrtu izpolnjen pogoj za prehod iz rdeče v oranžno fazo ukrepov, o čemer pa mora vlada še odločiti. Vlada bo o stanju epidemije v državi in ukrepih za njeno zajezitev razpravljala na današnji seji.

Pri prehodu v oranžno skupino se po vladnem načrtu odpirajo preostali razredi osnovne šole in zaključni letniki srednje šole po programu C, na fakultetah lahko spet izvajajo izpite in seminarje za do 10 ljudi, odprejo se nekatere ostale servisne dejavnosti ter trgovine, dovoli se zbiranje do 10 oseb in odpravi se prepoved prehajanja občinskih meja

Dodano ob 14. uri:

Spodaj v priponki si lahko ogledate število včerajšnjega porasta okužb po naših občinah.

M. K.; STA

