V Krškem (pre)množična udeležba na hitrem testiranju povzročila prometni zastoj; treba se je naročiti!

10.2.2021 | 14:55

Testiranje na covid-19 so na parkirišču že aprila lani prakticirali tudi pred ZD Trebnje. (foto: arhiv DL)

Krško - Na parkirišču pri Zdravstvenem domu Krško, kjer so imeli napovedano testiranje s hitrimi testi po načinu pripelji in se testiraj, je dopoldne nastal prometni zastoj. Testiranja so se namreč množično udeležili tudi nenapovedani posamezniki, ki negativen izvid testa potrebujejo za službo. V domu zato zaposlene v podjetjih opozarjajo, naj se naročijo.

Direktorica Zdravstvenega doma Krško Tatjana Fabjančič Pavlič je povedala, da so v treh urah in pol opravili nekaj več kot 230 testiranj, pri čemer so ugotovili 11 pozitivnih izidov.

Brise so jemali iz dveh avtomobilskih kolon hkrati, ker so čakajoči povsem blokirali parkirišče in bližnje dovoze, pa je na tamkajšnjem območju nastal prometni zamašek, ki ga je pomagala odpraviti policija. Testiranje so ob 10.30 prekinili, je dodala.

Do zastoja je sicer prišlo, ker je približno polovica danes testiranih nenapovedano prišla iz podjetij. Vsi uslužbenci, ki potrebujejo tovrstno testiranje, se morajo sicer predhodno naročiti in dobiti posebne termine testiranj, je opozorila direktorica in dejala, da je potrebno teste za zaposlene v podjetjih plačati.

Za vse posameznike, ki danes niso prišli na vrsto za testiranje s hitrimi testi, so v Krškem za četrtek pripravili dodatno testiranje med 7. in 10. uro. Vsi, ki bi se radi testirali, pa se morajo predhodno naročiti, je še poudarila Fabjančič Pavličeva.

STA