Avto s parkirišča v reko Krko, kjer je potonil

10.2.2021 | 18:55

Foto: arhiv DL

Danes ob 11.46 je ob Grajski cesti v naselju Otočec v novomeški občini osebno vozilo zapeljalo s parkirišča v reko Krko. Vozilo je v celoti potonilo. Potapljača, pripadnika Podvodne reševalne službe Novo mesto, sta ga navezala, gasilci GRC Novo mesto pa so ga s pomočjo vitla in avtodvigala dvignili iz vode, postavili na brežino, odklopili akumulator ter pomagali vlečni službi. V času nesreče v vozilu ni bilo oseb.

Z gasilci do onemogle osebe

Danes popoldne ob 16.04 so v Cankarjevi ulici v Črnomlju gasilci PGD Črnomelj, ob prisotnosti policistov, v večstanovanjskem objektu s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in omogočili dostop reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj do onemogle osebe.

L. M.