FOTO: Sinoči zagorelo v bloku v Ulici Slavka Gruma

11.2.2021 | 07:00

Sinoči ob sedmih je na 'Slavki' verjetno bolj malokdo spal. (foto: PGD Šmihel, še nekaj fotografij spodaj v fotogaleriji)

Sinoči ob 18.48 uri je v Ulici Slavka Gruma v Novem mestu zagorelo v dnevnem prostoru stanovanja v 2. nadstropju večstanovanjskega objekta. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so evakuirali 15 stanovalcev iz zadimljenega objekta, omejili in pogasili požar v stanovanju ter prezračili stopnišče in stanovanja. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju pregledali lastnika stanovanja, kjer je gorelo, in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Vzrok požara bodo raziskale pristojne službe.

V kuhinji iztekala voda

Ob 20.48 je v ulici Prapreška pot na Otočcu, občina Novo mesto, zaradi okvare pipe v kuhinji stanovanjskega objekta iztekala voda. Gasilci GRC Novo mesto so zaprli glavni ventil ter preprečili iztekanje.

Danes brez vode ...

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode v naseljih Lazina, Lopata, Sela pri Hinjah, Vrh pri Hinjah, Visejec, Plešivica, Gradenc, Malo in Veliko Lipje, Klopce in Lašče v občini Žužemberk, da še danes (tako kot včeraj) ne bo pitne vode, zaradi nujnih del na vodovodnem omrežju. V času del oskrbo s pitno vodo zagotavljajo z avtocisternami.

... ali elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika sporoča, da bo danes od 12:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOT POSTAJA, izvod Železniška postaja.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 12:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRAPREČE PRI STRAŽI;

- od 12:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽA;

- od 13:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RESA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 12:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRMOVLJE1;

- od 13:30 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAZDRTO.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 13:00 do 15:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEŠNJEVEK.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 10:00 in 14:00 na območju TP Gorenje Zabukovje izvod Kremen.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 9. in 12. uro na območju TP Roto kolonija Videm in med 12.30 in 14. uro na območju TP Rimš izvod Zaloke.

M. K.

