S ponarejenim petstotakom kupovala solato

11.2.2021 | 09:30

Takšne ponarejene bankovce za 500 evrov pa so denimo pred časom zasegli celjski policisti. (foto: PU Celje)

Policisti PP Novo mesto so bili obveščeni, da naj bi na območju Mirne Peči neznanka ob nakupu zelenjave v vrednosti 20 evrov vnovčila ponarejen bankovec za petsto evrov. Takoj so se odzvali in na podlagi zbranih obvestil 25-letno osumljenko izsledili na območju Brezja. Zasegli so ji denar in nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin. Osumljenko bodo po zaključeni preiskavi ovadili na pristojno tožilstvo.

Nič ukradenega, a škoda je

Oškodovanec je policiste obvestil, da je med 23. 1. in 10. 2. v Dolenjih Ponikvah nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in pomožni objekt. Ukradel ni ničesar, z vlomov pa je povzročil za okoli 1000 evrov premoženjske škode.

Kradli čevlje. Muca Copatarica gre ven?

V okolici Ribnice so vlomili v hišo, od koder je neznani storilec odnesel več parov čevljev. Lastnika je oškodoval za okoli 300 evrov.

Koliko nelegalnih migrantov včeraj?

Policisti so na območju Tribuč izsledili in prijeli štiri državljane Sirije in štiri državljane Iraka in na območju Brežic državljana Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni, danes še sporočajo iz PU Novo mesto.

