Zaradi velikega števila hitrih testov minimalen porast povprečja pozitivnih

11.2.2021 | 11:20

Zaenkrat smo še vedno v rdeči fazi. Vlada danes odloča o prehodu v oranžno in sproščanju nekaterih ukrepov ...

Včeraj so v Sloveniji opravili 26.270 hitrih in PCR testov ter z njimi potrdili skupno 1385 okužb z novim koronavirusom, je objavila vlada. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je v primerjavi s torkom nekoliko zvišalo in znaša 837. V bolnišnicah se je zdravilo 828 bolnikov, 157 na intenzivni negi. Umrlo je 10 oseb s covidom-19.

Številke so na prvi pogled nekoliko višje kot prejšnji teden, a to predvsem zaradi večjega števila hitrih antigenskih testov. Najbolj merodajna sta podatka o število pozitivnih in deležu pozitivnih na PCR testih. Teh so pred osmimi dnevi zaznali 1009, včeraj pa 992. Delež pozitivnih primerov se je z 19,55 znižal na 18,1 odstotka.

So pa včeraj opravili kar 20.788 hitrih testov, na katerih so zasledili 393 pozitivnih, od tega še ni jasno, koliko jih je lažno pozitivnih. Minulo sredo so opravili pod 10.000 hitrih testov, zato je logično, da so odkrili tudi manj pozitivnih.

Ker se je minula sreda umaknila iz izračuna sedemdnevnega povprečja dnevnih okužb, se je po podatkih spletne strani Covid-19 Sledilnik to dvignilo za dva odstotka na 850 (oziroma 837 po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje), a še vedno ostaja varno v kriteriju oranžne cone.

Popušča tudi pritisk na bolnišnice

V sredo je bolnišnično oskrbo potrebovalo 828 bolnikov s covidom-19, kar je 36 manj kot dan prej. V sredo so v enotah intenzivne terapije skrbeli za 157 bolnikov oz. tri manj v primerjavi s torkom. V domačo oskrbo so odpustili 76 oseb. V sredo so umrle tudi tri osebe s covidom-19 manj kot dan prej, torej deset.

V SB Novo mesto danes zdravijo 61 covid bolnikov (včeraj 65), štiri so sprejeli in jih osem odpustili.

V SB Brežice je število bolnikov enako kot včeraj, 24, s tem, da so enega odpustili in enega sprejeli.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v Sloveniji okoli 14.000 aktivnih primerov okužb.

M. K.; STA