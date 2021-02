Novo mesto bo dobilo višinsko razgledno ploščad - v zvoniku kapiteljske cerkve

11.2.2021 | 13:10

Foto: MO Novo mesto

S podpisa pogodbe - župnik stolne župnije Silvester Fabijan, župan Gregor Macedoni in kancler Škofije novo mesto Božidar Metelko (foto: MO Novo mesto)

Kapiteljska cerkev v Novem mestu (Foto: arhiv; L. M.)

Vizualizacija stolpa (MO NM)

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je s Škofijo Novo mesto in Dekanijo Novo mesto danes podpisala pogodbo o služnosti za ureditev turistične razgledne ploščadi v zvoniku stolne cerkve sv. Nikolaja oz. kapiteljske cerkve. Za naložbo v novomeško višinsko razgledno ploščad naj bi občina odštela do približno 250.000 evrov, uredili naj bi jo še letos.

Novomeški župan Gregor Macedoni je po podpisu omenjene pogodbe povedal, da bodo uredili notranjost 53-metrskega cerkvenega zvonika oz. njegovo stopnišče s približno 130 stopnicami in tremi podesti.

Razgledno ploščad bodo uredili na približno sredini zvonika oz. na višini 25 metrov in s tem obogatili novomeško turistično ponudbo. Občina bo z omenjeno ploščadjo upravljala 15 let in za višinski ogled Novega mesta zaračunavala simbolično vstopnino. Po navedenem obdobju bo upravljanje ploščadi prevzela novomeška župnija Kapitelj.

Občina za omenjeno ploščad pripravlja vso potrebno dokumentacijo. Za gradbeno dovoljenje nameravajo zaprositi do aprila, hkrati nameravajo objaviti izvajalski razpis in do poletja izbrati izvajalca, je še dejal Macedoni.

Dekan Dekanije Novo mesto in župnik stolne župnije Silvester Fabijan je dodal, da je podpis pogodbe izraz dobrega sodelovanja med novomeško občino in stolno župnijo. Prenovili bodo sicer zdajšnje leseno stopnišče in ga nadomestili s kovinsko-leseno konstrukcijo.

Sicer pa si bodo lahko Novomeščani svoje mesto iz ptičje perspektive prve mesece po odprtju ploščadi ogledali brezplačno, je še dejal Fabijan.

Po županovih besedah naj bi še eno višinsko mestno razgledno ploščad postavili v okviru načrtovanega novomeškega arheološkega parka na prazgodovinskem Marofu.

Stolnica sv. Nikolaja, imenovana tudi kapiteljska cerkev, kapitelj ali cerkev sv. Miklavža, je ena najstarejših, najlepših in najbolj značilnih znamenitosti Novega mesta. To arhitekturno umetnino, zgrajeno v prevladujočem gotskem slogu, sestavljajo zvonik, visok gotski prezbiterij in nižje baročne ladje. Njeni posebnosti sta lomljena vzdolžna cerkvena os in kripta. Njen glavni oltar krasi upodobitev sv. Nikolaja, katere avtor je znameniti italijanski oz. beneški renesančni slikar Jacopo Robusti Tintoretto (1518-1594).

STA

