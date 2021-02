Štiri nova študijska področja za Fakulteto za informacijske študije

11.2.2021 | 18:30

Foto: arhiv DL

Ljubljana, Novo mesto - Odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino je na današnji seji podprl spremembe odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, s katerimi se ji dodajo štiri nova študijska področja, je poročala STA.

Z odlokom se novomeški fakulteti za informacijske študije dodajajo nova študijska področja, in sicer Poslovne in upravne vede, Naravoslovje, matematika in statistika, Informacijske in komunikacijske tehnologije ter Transport, varnost, gostinstvo in turizem.

Kot je na seji pojasnil dekan Fakultete za informacijske študije Matej Makarovič, gre za normalen razvoj fakultete, ki vključuje tudi razvoj novih študijskih področij, direktno vezanih na področje digitalnih tehnologij.

Novi državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Mitja Slavinec je povedal, da s spremembo odloka želijo fakulteti prepustiti odločitev o študijskih področjih.

V razpravi so bili opozicijski poslanci do širitev področij na fakulteti zadržani. Luka Mesec (Levica) je izpostavil, da gre za širok nabor področij oziroma že drugo širitev študijskih področij na fakulteti v dveh letih, zato se mu poraja vprašanje kakovosti. Tudi Dejan Židan (SD), ki je še pod vtisom razprav o visokošolskem študiju zadnjih tednov, si želi živeti v državi, kjer se skrbi "za kakovost in ne za prednost prijateljem" ter za normalizacijo visokošolskega prostora v Sloveniji.

V nadaljevanju se je razprava razplamtela okoli javnih in zasebnih univerz. Mojca Škrinjar (SDS) pozdravlja normalizacijo visokošolskega prostora, a meni, da bo le konkurenca med študijskimi programi pomagala h kakovosti. Širitev novih študijskih področij podpira tudi Tomaž Lisec (SDS), ker Slovenija "potrebuje predvsem praktične programe, ki izvirajo oz. prihajajo iz potreb ljudi in posameznih lokalnih skupnosti".

STA, M. Ž.