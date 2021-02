Trčil v peško; požar uničil lopo ob ribniku

12.2.2021 | 07:00

Včeraj ob 14.20 uri je na Šentjernejski cesti v Novem mestu osebno vozilo trčilo v peško. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so peško oskrbeli na kraju in jo odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Požar uničil lopo

Ob 16.49 je v naselju Peščenik v občini Ivančna Gorica gorela lopa ob ribniku. Gasilci PGD Višnja Gora in Stična so požar v velikosti 25 kvadratnih metrov, ki je lopo popolnoma uničil, pogasili in prekopali požarišče.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 12:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINICA VODOVOD (NADOMESTNA) na izvodu Golek.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽUPNCA;

- od 12:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURKA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 12:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL PRI ZBURAH;

- od 14:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL PRI ZBURAH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 13:00 do 15:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VAS PRI M.PEČI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 12. in 14. uro na območju TP Pionir Samski dom.

M. K.