Boštanjske Gradnje v Dobruški vas že gradijo betonarno; Znass bo počakal

12.2.2021 | 14:40

Urejeno krožišče je pogoj, da zaživi cona v Dobruški vasi.

Dobruška vas - Glavne ovire za pridobitev uporabnega dovoljenja za novo škocjansko poslovno cono, imenovano Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan, ki so jo uredili ob avtocestnem izvozu v Dobruški vasi, ni več. Novo, prepotrebno in težko pričakovano krožišče, ki zagotavlja varen vstop in izstop iz cone, je skoraj končano.

Jože Kapler

Kot pove škocjanski župan Jože Kapler, je glavnina del naposled končana, sledi še zaključna faza asfaltiranja, ureditev raznih robnikov in detajlov, tlakovanje.

Glavna naložbenika v GTC Škocjan sta znana že nekaj časa: to sta boštanjske Gradnje d.o.o in novomeško podjetje Znass transport d.o.o.

Gradnje d.o.o. so prav te dni že pričele z gradnjo nove betonarne. Franci Povše pove, da bodo v coni, kjer so odkupili več kot pol hektarja zemljišč, postavili veliko, 2-kubično betonarno s tremi silosi, podobno veliko kot v Boštanju pred šestimi leti. »Z deli bi pričeli že prej, a zaradi nezadostne električne zmogljivosti - električna moč je tu približno za polovico prešibka za našo dejavnost - to ni šlo in moramo počakati na izgradnjo nove RTP. Elektro nam zagotavlja, da bo do maja postaja dokončana, do takrat pa bomo tudi mi končali z deli,« pravi Povše.

Z novo betonarno v Dobruški vasi bodo pokrivali potrebe na dolenjskem koncu. Naložba bo zahtevala nekaj novih zaposlitev, od tri do pet, odvisno, kako bo dejavnost stekla, pravi Povše in doda, da zdaj že iščejo nov kader iz okolice, »v glavnem strojnike, gradbene tehnike ipd., ti bodo prišli prav. Danes tudi na našem področju ne gre več brez določenih specifičnih znanj.«

Znass bo počakal

Ob državni cesti proti avtocestnemu odseku je lepo urejeno tudi avtobusno postajališče.

So se pa v zadnjem obdobju žal spremenili načrti lastnika velike večine zemljišč v coni, to je novomeškega podjetja Znass. Kot pove župan Kapler, so bili načrti podjetja vezani na v koronakrizi močno prizadeto avtomobilsko industrijo. »Električnega avta v Novem mestu ne bodo izdelovali in posledično ta program ne bo mogel zaživeti v Dobruški vasi. A verjamem, da se bo našlo kaj drugega,« pravi.

Direktor podjetja Znass transport d.o.o. z Rateža Zvone Nosan pove le, da so tu nameravali urediti centralno skladišče za avtomobilsko industrijo in sicer skladiščno-proizvodne prostore, v načrtu je bilo deset do petdeset novih zaposlitev. A situacija se je z epidemijo v avtomobilski industriji žal spremenila, tako da se zaenkrat ne bodo ničesar lotevali in bodo malo počakali.

Besedilo in foto: L. Markelj