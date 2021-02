Podatki o okužbah nekoliko slabši, a precej boljše vesti iz bolnišnic

12.2.2021 | 11:20

Postelje na intenzivnem covid oddelku novomeške bolnišnice (foto: arhiv DL)

Včeraj so v Sloveniji opravili 23.649 hitrih in PCR testov ter z njimi potrdili skupno 1055 okužb z novim koronavirusom, je objavila vlada. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je v primerjavi s sredo zvišalo za štiri in znaša 841. V bolnišnicah so zdravili 789 bolnikov, 154 na intenzivni negi. Umrlo je 15 oseb s covidom-19.

Kot je vlada sporočila na Twitterju, so včeraj opravili 5151 PCR testov, med katerimi jih je bilo pozitivnih 850 oziroma 16,5 odstotka. Ob 18.498 hitrih testih pa so potrdili 205 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih hitrih testov je bil 1,1 odstotka.

V primerjavi s sredo, ko je sedemdnevno povprečje potrjenih koronavirusnih okužb znašalo 837, se je to včeraj nekoliko zvišalo, in sicer za štiri primere. Trenutno po vladnih podatkih znaša 841.

Še naprej popušča pritisk na bolnišnice. Včeraj je bolnišnično oskrbo potrebovalo 789 bolnikov s covidom-19, kar je 39 manj kot dan prej. Včeraj so v enotah intenzivne terapije skrbeli za 154 oz. tri manj v primerjavi s sredo. V domačo oskrbo so odpustili 71 oseb. Umrlo je pet oseb s covidom-19 več kot dan prej.

Število hospitaliziranih je prvič po koncu oktobra padlo pod 800.

V novomeški bolnišnici imajo danes še 56 bolnikov s covidom (včeraj 61) - štiri so odpustili, eden je žal umrl.

V Brežicah pa imajo 21 hospitaliziranih (včeraj 24) - tam so jih sprejeli tri in šest tudi odpustili.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v državi okoli 13.500 aktivni primerov okužb z novim koronavirusom.

Prebolevniki okužbo dokazujejo s pozitivnim izvidom testa

Po odločitvi vlade se tistim, ki so covid-19 preboleli, v obdobju njihove imunosti ne bo treba testirati. Prebolevniki lahko to dokazujejo s pozitivnim izvidom brisa na prisotnost novega koronavirusa s PCR ali hitrim antigenskim testom. Če okužba ni bila potrjena s testiranjem, pa morajo dobiti potrdilo zdravnika, so pojasnili na ministrstvu.

S pozitivnim testom na koronavirus lahko to, da so covid-19 preboleli, posamezniki dokazujejo, ko je od odvzema brisa poteklo najmanj 21 dni in največ šest mesecev. V tem obdobju se smatra, da oseba ni več kužna in testiranje ni potrebno, so navedli na ministrstvu.

Če je od začetka bolezni poteklo manj kot 21 dni, pa se kot dokazilo, da je oseba covid-19 prebolela, prav tako šteje potrdilo zdravnika, so še zapisali.

Ob prehodu Slovenije v oranžno fazo, o čemer je vlada odločila včeraj, se v prihodnjih dneh sproščajo številne omejitve, pri čemer pa bo za nekatere pogoj negativen test na koronavirus. Tega pa ne bo treba opraviti tistim, ki so covid-19 preboleli ali pa so proti covidu-19 cepljeni.

STA; M. K.