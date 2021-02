Ob testih zadovoljstvo in dvomi

12.2.2021 | 12:00

Ob nekaterih dvomih o zanesljivosti hitrih testov so obrtniki in podjetniki seveda še naprej pripravljeni upoštevati stroge zaščitne ukrepe, pravijo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. (Simbolična fotografija, foto: M. L.)

Ljubljana - Na predlog Obrtno-podjetniške zbornice Sloveniji ni več obveznega testiranja strank v posameznih dejavnostih. V zbornici so že prejšnji teden odločno nasprotovali takemu testiranju, zato so zadovoljni, da je vlada spremenila odlok in torej odpravila na tem področju obvezno testiranje. Prejemajo pa vse več pozivov obrtnikov, podjetnikov in trgovcev, da se odpravi tudi testiranje zaposlenih, so sporočili iz zbornice.

»Odločitev vlade, da se odpravi testiranje strank ali potrošnikov, pozdravljamo. Obenem pa pričakujemo, da bo vlada v celoti krila stroške testiranj zaposlenih v obrti in podjetništvu, kot nam je bilo obljubljeno minuli teden. Še vedno pa ostajata zaprti panogi gostinstva in turizma, zato si želimo, da se za ta segment gospodarstva sprejmejo posebni ukrepi pomoči,« ob tem pojasnjuje predsednik OZS Branko Meh.

Vlada je prisluhnila tudi pobudi OZS, da bi za zaposlene v obrti in podjetništvu veljala podobna pravila kot za šolstvo, in sicer, da se ne bi bilo treba tedensko testirati tistim, ki so že preboleli covid-19 ali so se cepili.

Med obrtniki in podjetniki se pojavljajo dvomi o zanesljivosti hitrih testov, številni med njimi ne morejo pravočasno zagotoviti zdravstvenega osebja, ki bi izvedlo testiranje. V začetku tedna se namreč testirajo tudi zaposleni v vzgoji in izobraževanju, po novem pa se bodo morali testirati tudi v vseh ostalih dejavnostih, kot so frizerji, posamezni serviserji in montažerji, pedikerji, manikerji, trgovci in drugi. Pritiski na zdravstveno osebje in vstopne točke za odvzem brisa bodo tako še večji. Zato se vrstijo pozivi obrtnikov, podjetnikov in trgovcev, da bi odpravili tudi testiranje zaposlenih s hitrimi testi. Seveda pa so vsi zaposleni še naprej pripravljeni upoštevati stroge zaščitne ukrepe (uporaba mask, razkužil), saj si nihče ne želi vnovičnega zapiranja dejavnosti, so še zapisali v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

M. L.