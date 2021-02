FOTO: Pri vožnji mimo šole dvakrat prekoračil hitrost; hudo poškodovana peška

Včeraj nekaj po 14. uri je voznica trčila v peško na Šentjernejski cesti pri Veliki Cikavi v Novem mestu. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je nesrečo povzročila 27-letna voznica osebnega avtomobila, ki je pripeljala iz smeri Novega mesta in na prehodu za pešce trčila v 83-letno peško, ki je z njene leve strani pravilno prečkala cesto. Hudo poškodovano peško so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, od tam pa v UKC Ljubljana. Policisti bodo po zaključeni preiskavi zoper povzročiteljico nesreče na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

V poldrugi uri ustavili dvakrat

Policisti PP Brežice so včeraj opravljali meritve hitrosti in dvakrat obravnavali voznika osebnega avtomobila znamke BMW, ki je s prehitro vožnjo ogrožal druge udeležence v prometu. Ob 13.25, ko so otroci zaključevali s poukom, je pri šoli v Dobovi, kjer je hitrost s prometnim znakom omejena na 40 km/h, vozil s hitrostjo 82 km/h, ob 15. uri pa je izven naselja Velike Malence, kjer je hitrost omejena na 90 km/h, vozil s hitrostjo 135 km/h. Zakon o pravilih cestnega prometa za prvo kršitev določa globo v višini 1200 evrov in 18 kazenskih točk, za drugo pa 500 evrov in pet kazenskih točk. Policisti bodo zoper voznika na sodišče podali obdolžilni predlog.

Vlom v pisarniški zabojnik

Med 10. 2. in 11. 2. je v Novem mestu nekdo vlomil v pisarniški zabojnik in ukradel denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.500 evrov premoženjske škode.

Štirje skriti med tovorom

Na mejni prehod Metlika je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila hrvaških registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in med pregledom tovornega vozila v tovornem delu našli štiri državljane Afganistana, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Zasegli ukradeno Toyoto

Okoli 17. ure je na mejni prehod Obrežje na izstop iz Slovenije pripeljal voznik tovornega vozila za prevoz osebnih avtomobilov iz Bolgarije. Policisti so med pregledom natovorjenih vozil ugotovili, da so za osebni avtomobil Toyota RAV4 dokumenti ponarejeni, prav tako so bile prenarejene identifikacijske oznake. Avtomobil, ki je bil konec leta 2020 ukraden v Španiji, in dokumente so zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

