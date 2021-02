Na Gačah zasnežujejo - za bele počitnice na Beli

12.2.2021 | 13:40

''Čeprav nimamo nobenega zagotovila za pokritje izpadlih stroškov s strani države, bomo ponovno zasneževali - da naši otroci ne bodo prikrajšani za smučanje,'' danes sporočajo iz Smučarskega centra Gače. Štirje od njihovih 25 topov so ob današnjih desetih stopinjah pod ničlo zabrneli zjutraj in začeli zasneževati otroško progo. Naravnega snega namreč tudi na smučišču Bela takorekoč ni, le kakšnih pet centimetrov so ga namerili.

Belo so sicer odprli že prejšnjo soboto, čez vikend so na otroškem poligonu našteli kakšnih 50 otrok, nato pa jih je deževje ponovno prisililo v zaprtje proge. Jutri nanjo torej spet vabijo, od 9. do 16. ure, upajo, da bo tako ostalo tudi med zimskimi počitnicami, ki so pred vrati.

Vozovnice bodo na prodaj po znižani ceni.

Covid pravila po novem

Tudi dolenjsko-belokranjsko smučišče pa bo seveda odprto le ob upoštevanju priporočil NIJZ. Uporaba proge bo dovoljena le tistim osebam, ki predložijo negativni test na COVID-19, opravljen v Sloveniji. Po novem pa test za smučanje velja 7 dni in ne več samo 24 ur. Otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev test ni potreben.

Test pa ni potreben za tiste, ki so že bili cepljeni oz. so covid-19 že preboleli in je preteklo več kot 21 dni od opravljenega testa, ne pa več kot 6 mesecev. To velja od 15.2. naprej.

Za potrdilo pa velja pozitiven rezultat hitrega ali PCR testa ali potrdilo od zdravnika o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju zoper covid-19 (od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj 7, MODERNA 14 in AstraZeneca 21 dni).

M. K.