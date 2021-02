Minister Podgoršek v Beli krajini o epidemiji in pomenu povezovanja

12.2.2021 | 18:00

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek danes na obisku v Beli krajini (Foto: spletna stran MKGP)

Metlika - Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek se je danes mudil na delovnem obisku v Beli krajini. Obisk je predvsem posvetil seznanitvi s stanjem ob epidemiji novega koronavirusa. V pogovoru z župani, vodstvom Kmetijske zadruge Metlika, mladimi kmetovalci in drugimi sogovorniki je poudaril pomen regijskega in občinskega sodelovanja.

Podgoršek se je po navedbah ministrstva na današnjem obisku seznanil z vplivom epidemije na kmetijsko-živilski sektor in na dejavnosti lokalnih skupnosti ter zadrug s poudarkom sadjarstva, živinoreje, prireje mleka, ribogojstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

Najprej se je sestal z belokranjskimi župani, ki so mu predstavili regijske posebnosti in razmere, opozorili so ga tudi na veliko razdrobljenost zemljišč in kmetij ter na težke terenske obdelovalne razmere.

Minister se je na to odzval, da je ministrstvo objavilo terminski načrt objave javnih razpisov v okviru evropskih sredstev do konca tega leta, kar predstavlja pomembno priložnost tudi za belokranjske kmetije.

Kot posebno priložnost je izpostavil, da je treba regijske dejavnosti graditi povezovalno, torej s skupnim pristopom občin, ki jih to zanima, saj "vsake posamezne kmetije namreč ni mogoče reševati, potreben je regijski razvojni projekt, ki bo omogočil priložnosti za domače pridelovalce."

Kot zgleden primer je izpostavil Goriško, kjer zadruga in mlekarna več let tesno sodelujeta, njuno sodelovanje pa pozitivno vpliva na razvoj kmetijstva in tamkajšnjega podeželja.

V povezavi s tem je opozoril na priložnosti v okviru sredstev za lokalne akcijske skupine oz. v okviru instrumenta izvajanja lokalnega razvoja. Predstavil je tudi dejavnosti v zvezi s pripravo strateškega načrta v okviru skupne kmetijske politike.

V nadaljevanju je obiskal Kmetijsko zadrugo Metlika, ki se med epidemijo sooča s številnimi izzivi. Tam je predstavil že izvajane in tudi načrtovane državne protikoronske ukrepe. Ker so ga sogovorniki opozorili na težave v vinarstvu, je dejal, da bo ministrstvo za ta sektor pripravilo podobne ukrepe kot v prvem valu epidemije. Tudi na tem področju je poudaril pomen regijskega povezovanja.

V drugem delu obiska je obiskal še tri kmetije, ki jih vodijo mladi prevzemniki. Vsem je predstavil ukrepe za lajšanje epidemije covida-19 in časovnico objave letošnjih javnih razpisov.

Sicer pa je vesel takšnih zglednih primerov, ki dokazujejo, da se da z inovativnim pristopom in trudom doseči veliko. Tudi v odročnejših regijah in ne glede na zahtevne razmere, ki jih narekuje epidemija, je še dejal Podgoršek.

