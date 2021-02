Mestna občina Novo mesto s pobudo za čistejši zrak

12.2.2021 | 19:00

Novomeški župan Gregor Macedoni in dr. Nike Kranjc, vodja oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko na Gozdarskem inštitutu Slovenije. (Foto: MO Novo mesto)

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto se je v sklopu pobude oSkrbni lotila projekta Kakovost zraka, cilj katerega je osveščanje občanov o kakovosti zraka v Novem mestu, njegov osrednji poudarek pa bo na obremenjenosti zraka z delci PM10 in problematiki nepravilnega kurjenja v zimskem času, so sporočili z MO Novo mesto in dodali, da so občani na domove tudi prejeli letake s sloganom Skupaj izboljšajmo kakovost zraka, ki ga dihamo.

»Z njim želimo predvsem osvestiti občane, da lahko vsi prispevamo k oblikovanju okolja, v katerem živimo, in vplivamo na zrak, ki ga dihamo. Gre za projekt Mestne občine Novo mesto, k sodelovanju smo pa povabili tudi Gozdarski inštitut Slovenije in Splošno bolnišnico Novo mesto ter smo hvaležni, da so takoj pristopili h kampanji,« je danes ob predstavitvi projekta navedel novomeški župan Gregor Macedoni.

Dr. Nike Krajnc, vodja oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko na Gozdarskem inštitutu Slovenije je o problematiki kakovosti zraka in povezavi z napačnim kurjenjem pojasnila: »S pravilnim kurjenjem in izbiranjem kakovostnih lesnih goriv lahko bistveno vplivamo na kakovost zraka v kurilni sezoni.« Kot so še navedli v sporočilu za javnost je poudarila tudi, da velike težave za kakovost zraka predstavljajo napačna izbira lesnih goriv, zastarele peči in kurjenje na prostem.

V času projekta, od 12. do 19. februarja, bo Mestna občina Novo mesto osveščala o kakovosti zraka in njenem pomenu. V ospredju bo vpliv kurjenja na vrednost delcev PM10 ter velika vloga posameznikov pri izboljšanju stanja zraka, predstavili bodo pa tudi vplive vdihovanja z delci PM10 obremenjenega zraka na zdravje ljudi.

Aktivnosti, ki jih bodo izvajali, obsegajo letak o kakovosti zraka, ki so ga občani že prejeli na svoje domove, ostale vsebine pa bodo dostopne na spletu. Na spletni strani Mestne občine Novo mesto novomesto.si bodo na voljo prispevki z dodatnimi informacijami in nasveti o tematiki, vključno s strokovnimi intervjuji, na družabnih omrežjih pa bo mogoče sodelovati tudi v nagradni igri, so še sporočili z MO Novo mesto.

