Brez poškodovanih v trčenju osebnih vozil

12.2.2021 | 19:30

Foto: arhiv DL

Ob 8.45 sta na Šmarješki cesti v Novem mestu trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulatorja na vozilih. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju ugotovili, da ni poškodovanih, so sporočili z novomeške izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje.

Dimniški požar

Ob 17.10 so v ulici K Roku v Novem mestu gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so požar omejili in pogasili ter s termo kamero pregledali okolico dimnika. Odsvetovali so kurjenje do prihoda dimnikarske službe.

R. N.