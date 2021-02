Gorelo v prikolici in dimniku

13.2.2021 | 08:40

Včeraj ob 17.44 uri je v naselju Straža pri Raki, občina Krško, zagorela bivalna prikolica. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so požar pogasili.

Ponoči ob 3.36 pa je v naselju Kočarija, občina Kostanjevica na Krki, gorelo v dimniku stanovanjskega objekta. Požar so omejili stanovalci do prihoda gasilcev PGD Kostanjevica na Krki in Prekopa, ki so nato požar dokončno pogasili in odstranili tleči del ostrešja ter s termovizijsko kamero pregledali okolico dimnika.

M. K.