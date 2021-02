Pustne krofe je pekla Jožica Mehak!

13.2.2021 | 10:00

Jožica s krasnimi, slastnimi krofi. Po receptu, ki ga "izdaja" tudi našim bralcem, ji vedno uspejo tudi venčki.

Kroglice hajajo, na toplem, vsaj dobre pol ure ...

Gorenje Dole - Pustna sobota je in pusta si ni mogoče predstavljati brez pustnih dobrot, kamor sodijo tudi krofi.

Za naše bralce je izvrsten recept za domače krofe razkrila izkušena gospodinja, dolgoletna članica Društva podeželskih žena Škocjan, Jožica Mehak iz Gorenjih Dol pri Škocjanu, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Kot pravi, krofe pripravi večkrat na leto, ne le za pusta, saj jih imajo vsi pri hiši radi in hitro zmanjkajo, še zlasti topli gredo za med. Njena družina z možem in tremi otroki živi skupaj s starimi starši.

Recept iz revije malo priredila

Običajno Jožica krofe naredi kar iz kilograma moke, če se le da, iz ekološko pridelane. Do sedaj je preizkusila že več receptov, že nekaj let pa jih peče po naslednjem (glej spodaj) in pravi, da ji vedno uspejo: to pomeni, da so dobri in tudi lepi, z debelimi, izrazitimi, belimi venčki.

»Recept, ki sem ga našla v neki reviji, je preizkušen. Malo sem ga popravila celo sama. Ko sem videla, da pečeni krofi takoj malce padejo skupaj, sem v testo dala eno celo jajce in izkazalo se je za dobro potezo,« pove Jožica.

Vedno poskrbi, da je kuhinja pred pripravo kvašenega testa topla. Tudi vse sestavine postavi na toplo že prej - to je zelo pomembno. Ko zamesi testo - bolj v mehko, ga takoj razreže na 60 gramov velike kose. Oblikuje kroglice in jih pusti shajati. »Vzhajajo dobre pol ure. Ko vidiš, da krofi postanejo lahki, kot da nimajo teže, kar pomeni, da jim velikost naraste še za enkrat, takrat so pripravljeni na cvrtje,« pove Jožica. V posodi segreje maščobo in sicer vzame polovico svinjske masti, polovico je olja.

Skrbno jih speče, na vsaki strani po štiri minute in prav nič jih ne zbada in preverja. Pečene položi na papirnato brisačo, da popivna maščobo, ter še tople nadeva z marmelado. Kot pridna gospodinja ima kar domačo, običajno marelično ali breskovo. Nato jih posipa s sladkorjem.

Jožičini krofi so res krasni, kot pravi, ji vedno uspejo. Če bodo tudi vam, bo vesela.

RECEPT

0,5 kg moke tip 400

0,5 kg moke ostre

50g kvasa

80g sladkorja

50g masla

1 dcl olja

žlica kisle smetane

7 rumenjakov

1 celo jajce

4 dcl mleka

sol, žlica ruma, limonina lupina, vanilj sladkor, domača breskova ali marelična marmelada za nadev

L. Markelj