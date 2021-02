Podatki iz bolnišnic še naprej vzpodbudni, tudi novomeške in brežiške

13.2.2021 | 12:10

SB Novo mesto in Brežice (arhiv DL)

Včeraj so v Sloveniji opravili 23.097 testiranj in potrdili 1005 primerov okužbe s covidom-19, kažejo podatki Sledilnika za covid-19. Opravljenih je bilo 4458 PCR testov in z njimi potrjenih 742 primerov okužbe. Delež pozitivnih testov je znašal 16,64 odstoka. Za primerjavo: Pretekli petek so ob 4541 PCR-testih potrdili 725 okužb. Delež pozitivnih je znašal 16 odstotkov.

Tudi včeraj so opravili veliko število hitrih antigenskih testov - 18.639 - in potrdili 263 novoodkritih primerov koronavirusa. Delež pozitivnih je bil 1,41-odstoten.

14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev je bila upoštevajoč petkove podatke pri 624 in je tako upadla za 14. Najvišja je bila po vladnih podatkih v Posavski (747,5), Obalno-kraški (729,9) in Primorsko-notranjski statistični regiji (719,5), najnižja pa v Pomurski (590,1), Savinjski (538,8) in Zasavski statistični regiji (486,5).

Sodeč po podatkih sledilnika je v državi 13.190 aktivnih okužb, zopet se je zvišalo sedemdnevno povprečje potrjenih primerov, ki znaša 846.

Glede na podatke, ki so jih izvajalci cepljenja že sporočili v Elektronski register cepljenih oseb, je bilo z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 69.912 oseb, z dvema pa 47.340.

Vzpodbudni podatki iz bolnišnic

Včeraj so iz bolnišnic odpustili 91 covidnih bolnikov.

Podatki iz bolnišnic pa so danes še bolj vzpodbudni kot včeraj: v bolnišnicah je 739 covidnih bolnikov (včeraj 798), od tega intenzivni negi 149 (včeraj 154). Na žalost je umrlo 12 oseb s covidom-19 (včeraj 15).

V SB Novo mesto je danes 42 covid bolnikov (včeraj 56) - eden je žal umrl, enega novega so sprejeli in jih kar 14 odpustili.

Tudi slika v SB Brežice je veliko ugodnejša - danes je tam še 16 bolnikov s covidom (včeraj 21) - tudi v Brežicah so v zadnjih 24. urah zabeležili eno smrt, iz bolnišnice pa so odpustili štiri paciente.

M. K.