Po požaru v Trevesu: Delajo vsak dan podnevi in ponoči

13.2.2021 | 17:00

Andrej Baškovič (foto: R. N.)

Sanacija pogorelih prostorov je zahtevna in dolgotrajna (foto: R. N.)

Bič - V požaru prizadeti Treves že uspel vzpostaviti proizvodnjo in redno dobavo vsem svojim kupcem – Vzrok požara še ni znan, škoda je po prvih ocenah večmilijonska – Obdržali vse zaposlene – Načrtujejo ponovno vzpostavitev osnovne proizvodnje

Podjetje Treves z Biča je s pomočjo sestrskih družb, ki jih ima njihov lastnik v tujini, dobra dva tedna po uničujočem požaru uspelo zagotoviti dobavo avtomobilskih sestavnih delov s področja zvočne in termične izolacije vsem svojim kupcem. Da bi izpolnili vsa naročila, podjetje s 105 zaposlenimi deluje v štirih izmenah.

»Delamo podnevi in ponoči vse dni v tednu, sobote in nedelje trenutno ne poznamo. Vsako sekundo namenjamo temu, da je škoda čim manjša in da jo rešujemo čim hitreje,« je pred dnevi dejal direktor Trevesa Andrej Baškovič. Vzrok požara, ki je uničil velik del proizvodnih in pisarniških prostorov, po njegovih besedah še ni znan, saj kriminalistična preiskava še ni zaključena. »Prostorsko smo izgubili polovico podjetja in praktično skoraj vse stroje in vhodne materiale, kajti požar se je po prvih izsledkih začel prav v skladišču vhodnega materiala. Tudi večina orodij je bila bodisi uničenih bodisi poškodovanih, a nam jih je uspelo usposobiti do te mere, da lahko izpolnjujemo naročila,« je povedal Baškovič. Škoda je po njegovi oceni večmilijonska.

Biško podjetje je ohranilo status dobavitelja. Načrtujejo ponovno vzpostavitev osnovne proizvodnje, zavedajo se, da bo sanacija pogorelih prostorov zahtevna in dolgotrajna.

Rok Nose