Ovniček z normo za EP, Filipičeva blizu 14 m v Novem mestu

13.2.2021 | 15:50

Tilen Ovniček (Foto: I. V./arhiv DL)

Novo mesto - Tilen Ovniček (Krka) je prvi dan državnega prvenstva v atletiki v dvorani, ki poteka v Novem mestu, že v kvalifikacijah teka na 60 metrov s 6,76 dosegel normo za marčevsko dvoransko evropsko prvenstvo v Torunu na Poljskem. Zmagal je tudi v finalu (6,76). Neja Filipič (Mass Ljubljana) se je v troskoku za pričakovan naslov približala 14 m (13,98).

Filipičeva je zdaj osma po izidih sezone na svetu in četrta v Evropi. Maja Mihalinec Zidar (Mass) je osvojila nov državni naslov po zmagi v teku na 60 m (7,32).

Dvaindvajsetletni Ovniček je bil najboljši že v predteku, ko se je po slavju v dvoboju z Nickom Kočevarjem (6,84) veselil ne le klubskega rekorda, ampak tudi norme za EP. V finalu je nato zmagal s 6,76 sekunde, šele četrti je bil favorizirani Nick Kočevar (Mass, 7,00).

"Pričakoval sem tako dober izid. Vedel sem, da sem dobro pripravljen in tudi, da lahko zmagam, ampak v dobrih šestih sekundah se vse zelo hitro dogaja in tudi hitro kaj nepričakovanega zgodi," je menil dvaindvajsetletni Ovniček.

"Vesel sem tega izida, zdaj bom nastopil na svoji prvi veliki tekmi, tudi v mladinski konkurenci nisem. Nisem veljal za posebej nadarjenega mladinca in vse to sam dosegel s trdim delom," je povedal študent strojništva iz Stranske vasi pri dolenjski prestolnici.

Filipičeva je začela s 13,39 metra, nadaljevala s 13,83 in 13,32 m, po dveh neveljavnih poskusih pa je nastop zaključila s 13,98 m. Norme za dvoransko EP, ki je kar 14,30 m in je le dva centimetra pod olimpijsko za Tokio, v tej sezoni ni dosegla še nobena tekmovalka, več od Filipičeve pa so v tej dvoranski sezoni na svetu skočile le štiri tekmovalke.

* Izidi:

* moški:

- 60 m:

1. Tilen Ovniček (Krk) 6,82

2. Žiga Benko (Kla) 6,97

3. Rok Kocina (Gor) 6,99

- 1500 m:

1. Vid Botolin (Kla) 3:53,06

2. Lucijan Zalokar (Kla) 3:55.97

3. Matija Rizmal (Kla) 3:57,04

* ženske:

- 60 m:

1. Maja Mihalinec Zidar (Mass) 7,32

2. Tjaša Potočar (Krk) 7,65

3. Kaja Debevec (Mass) 7,67

- 1500 m:

1. Lea Haler (Kla) 4:40,50

2. Ingrid Železnik (Krk) 4:42,59

3. Tia Tanja Živko (Kla) 4:45,97

- palica:

1. Ajda Osolnik (Msss) 3,90

2. Vita Benedetič (Gor) 3,50

3. Neža Rigler (Mass) 3,20

- troskok:

1. Neja Filipič (Mass) 13,98

2. Neja Omanović (Kra) 12,30

3. Kristina Švab (Mass) 11,74

STA