Na 'Slavki' s ceste v drevo

13.2.2021 | 18:40

Tole je še fotografija z včerajšnjega posredovanja, ko so malo po 17. uri v ulici K Roku v Novem mestu gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. (foto: PGD Šmihel)

Dopoldne ob 9.48 je v Ulici Slavka Gruma v Novem mestu voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste in se zaletel v drevo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, poškodovanega voznika rešili iz vozila in pomagali reševalcem pri oskrbi ter vozilo potegnili do roba cestišča. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so voznika na kraju oskrbeli in ga prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

V požaru zgorelo pohištvo, orodje in stroji

Ob 12.44 je v Gornji Paki, občina Črnomelj, ob stanovanjski hiši gorel pomožni objekt velikosti 10 x 6 metrov. Požar, ki se je razširil na celotno ostrešje, so lokalizirali in pogasili gasilci PGD Petrova vas in Črnomelj. Objekt je uničen, v požaru je zgorelo pohištvo ter razno kmetijsko orodje in stroji. Gasilci PGD Petrova vas so do 18.00 ostali na gasilski straži.

Dimniški požar

Ob 10.28 je na Cesti bratov Milavcev v Brežicah zagorelo v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci iz PGD Brežice in PGD Brežice okolica so z avto-lestvijo opravili pregled podstrešja objekta in s termovizijsko kamero pregledali okolico dimnika.

M. K.