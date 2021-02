Kakšne razpise letos pripravljajo za kmete?

14.2.2021 | 10:30

Posebno pozornost bodo letos posvetili gorskim in hribovskim kmetijam ter ekološkim kmetijam.(simbolna slika; arhiv DL; M. B. J.)

Ljubljana - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano namerava letos objaviti 28 javnih razpisov v skupni vrednosti 183,3 milijona evrov. Pri oblikovanju letošnjega okvirnega terminskega načrta objave razpisov so posebno pozornost posvetili gorskim in hribovskim kmetijam ter ekološkim kmetijam.

V okviru izvajanja Programa razvoja podeželja 2014-2020 je bilo do konca lanskega leta odobrenih 88,3 odstotka ter izplačanih 70 odstotka vseh razpoložljivih sredstev, kar znaša 775,1 milijona evrov, so zapisali na ministrstvu. Do konca leta 2020 je bilo skupno objavljenih 77 javnih razpisov v skupni višini 545 milijonov evrov.

Pri oblikovanju letošnjega okvirnega terminskega načrta objave javnih razpisov so na ministrstvu posebno pozornost namenili gorskim in hribovskim kmetijam ter ekološkim kmetijam. Tako sta septembra zanje predvidena dva javna razpisa. Kot so pojasnili na ministrstvu, se gorske kmetije soočajo z velikimi strukturnimi težavami in zaostajajo v razvoju glede na ostale kmetije. Za ohranitev kmetijstva v gorskem svetu so potrebna stalna vlaganja v zasebno infrastrukturo, kmetijsko mehanizacijo za kmetovanje na strmih terenih in živinorejsko proizvodnjo, ki jih proizvodno šibka kmetijska posestva ne zmorejo brez izdatne pomoči države.

Glede javnega razpisa za naložbe ekoloških kmetij pa so zapisali, da imajo te ključno vlogo pri doseganju ciljev za 25 odstotkov površin v EU pod ekološkim kmetijstvom do leta 2030. Dolgoročna usmeritev kmetijstva v smer, ki omogoča višjo dodano vrednost ter sočasno prispeva k ohranitvi in izboljšanju okolja, je ključna za prihodnji razvoj celotnega kmetijskega sektorja.

Programsko obdobje skupne kmetijske politike 2014-2020 se medtem zaradi zamika reforme skupne kmetijske politike podaljšuje za dve leti, tako da bodo izplačila v okviru trenutne finančne perspektive možna do konca leta 2025. Slovenija bo prejela dodatna sredstva v višini 244,7 milijona evrov.

Ob tem so z ministrstva še sporočili, da je Evropska komisija je v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020 državam članicam dodelila na voljo dodatna sredstva za okrevanje kmetijskega sektorja in podeželskih območij. Dodatna sredstva se bodo črpala iz mehanizem za okrevanje in odpornost, ki bo državam med drugim v pomoč pri odpravljanju gospodarskih in socialnih posledic pandemije covid-19. Sloveniji tako v letih 2021 in 2022 skupaj pripada dodatnih 73,3 milijona evrov sredstev.

STA; M. K.