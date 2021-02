Krkaši nemočni proti favoriziranim Štajercem

14.2.2021 | 08:15

Foto: Merkur Maribor

Maribor - Včeraj sta se v Mariboru v predzadnjem krogu Sportklub prve odbojkarske lige pomerila Merkur Maribor in Krka. Zmage s 3:0 (15, 14, 27) so se razveselili favorizirani Štajerci. Pri Krki je bil najbolj razpoložen znova Pulko (16 točk), pri gostiteljih pa sta bila najuspešnejša Donik in Kisiliuk (po 11 točk).

Odbojkarji Merkurja Maribora so takouspešno opravili še eno nalogo, ki jih je vsaj do ponedeljkovega derbija med Calcitom Volleyjem in ACH Volleyjem popeljala na prvo mesto prvenstvene razpredelnice. S 3:0 so premagali zadnjeuvrščeno Krko, v preostalih pa je Hiša na kolesih Triglav s 3:1 ugnal Hoče, Salonit Anhovo pa s 3:2 Panvito Pomgrad.

Mariborčani so kljub temu, da so igrali brez Alena Šketa, Alana Košenine in Filipa Uremovića, v prvih dveh nizih Novomeščane povsem nadigrali, sredi drugega niza pa je trener Sebastijan Škorc iz igre potegnil še korektorja Ahmeda Ihbajrija, kar pa se jim je poznalo v tretjem.

V njem so na začetku zaostali, ko so vzpostavili ravnotežje, pa se je do konca odvijal izenačen boj, ki pa so ga vendarle dobili gostitelji. Po štirih zapravljenih je peto zaključno žogo z blokom izkoristil Ukrajinec Jevgenij Kisiljuk, ki je na mestu korektorja zamenjal Libijca.

Kisiljuk je bil z 11 točkami najučinkovitejši igralec domače vrste, pet več jih je na drugi strani v statistiko vpisal Zlatko Pulko.

Krko prihodnji vikend čaka zadnji prvenstveni krog, v Novo mesto pa prihaja Hiša na kolesih Triglav.

MERKUR MARIBOR - KRKA 3:0 (15, 14, 27)

* Dvorana Tabor, sodnika: Ortl, Melavc.

* Merkur Maribor: Cafuta 5, Herman, Šket, Mulec 5, Bračko, Možič 10, Košenina, Donik 11, Uremović, A. Adžović, S. Adžović, Planinšič 2, Kisiljuk 11, Ihbajri 8, Kovačič.

* Krka: Hafner, Erpič 3, Borin, M. Štefanič, Travnik 6, Kožar 1, Pulko 16, Hodžič Šlejkovec 2, Lindič 5, Jaklič, Renko 4, Koncilja 6.

* Izidi, 20. krog:

- včeraj:

Hiša na kolesih Triglav - Hoče 3:1 (18, 18, -19, 22)

Merkur Maribor - Krka 3:0 (15, 14, 27)

Salonit Anhovo - Panvita Pomgrad 3:2 (-23, -29, 20, 11, 8)

- ponedeljek, 15. 2.:

20.00 Calcit Volley - ACH Volley

- lestvica:

1. Merkur Maribor 20 17 3 56:15 53

2. ACH Volley 19 17 2 53:11 51

3. Calcit Volley 19 16 3 49:22 44

4. Salonit Anhovo 20 11 9 39:37 31

5. Hiša na kolesih Triglav 20 6 14 24:47 18

6. Panvita Pomgrad 20 5 15 25:47 18

7. Hoče 20 5 15 27:48 17

8. Krka 20 2 18 12:58 5

STA; M. K.