Trebanjci z odliko proti Ribnici; Krka v Dobovi popustila v končnici

14.2.2021 | 09:15

Tekma Trebanjcev in Ribničanov (fotografije iz Dobove so spodaj v fotogaleriji)

Trebnje/Dobova - Rokometaši trebanjskega Trima so na včerajšnji tekmi 16. kroga lige NLB premagali Riko Ribnico s 33:23 (15:12).

* Dvorana OŠ, brez gledalcev, sodnika: Backović in Palačković.

* Trimo Trebnje: Tomić, Brana, Rašo 2 (1), Višček, Didovič 3, Grojzdek, Radojković 4, Cingesar 3, Hamidović 3 (1), Sarak 4, Kotar 6, Potočnik 2, Udovič 1, Grbič, Cirar 4, Florjančič 1.

* Riko Ribnica: Bojić, Glavan, Klarič 1, Strmljan 4, Horvat, Eskeričić 2, Žagar 1, Knavs 1, Ranisavljević 2, Miličević 3, Pahulje, B. Nosan, Pucelj 4 (2), M. Nosan 1, Setnikar 2, Atanasov 2.

* Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 4 (2), Riko Ribnica 2 (2).

* Izključitve: Trimo Trebnje 6, Riko Ribnica 12 minut.

* Rdeči karton: /.

Osrednja tekma kroga se je končala z zmagoslavjem Trebanjcev, ki so znova zasedli drugo mesto na lestvici. Pred tretjeuvrščenimi Velenjčani imajo točko prednosti, za vodilnimi Celjani, ki bodo v nedeljo gostovali v Škofji Loki, pa zaostajajo eno točko. Dolenjci so doslej odigrali dve tekmi več od Celjanov in Velenjčanov.

Trebanjci bodo prihodnji teden igrali kar dve mednarodni tekmi, pred odhodom v Švico in Nemčijo v evropski ligi pa jih je čakala pomembna domača tekma z Ribničani. Na njej niso imeli posebnih težav, od začetka do konca dvoboja so imeli vse niti igre v svojih rokah.

Tekmo so odprli z vodstvom 5:1, nekoliko slabše zaigrali sredi prvega polčasa, ko so jih tekmeci iz dežele suhe robe skorajda ujeli in se jim približali na gol zaostanka, po vodstvu z 9:8 pa znova dvignili igro na višjo raven in prvo polovico tekme zaključili z vodstvom 15:12.

Izbranci domačega trenerja Uroša Zormana so bili v drugem polčasu za razred boljši, njihova prednost je konstantno naraščala, najvišja pa je bila v končnici tekme (32:22 in 33:23).

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Marko Kotar s šestimi goli, Mihajlo Radojković, Sarak Ozgur in Gal Cirar so dosegli po štiri zadetke. Pri Ribničanih sta Tilen Strmljan in Jan Pucelj dosegla po štiri gole.

IZJAVI PO TEKMI:

Uroš Zorman, trener Trima Trebnjega:

"Za nami je pomembna zmaga. Fantje so pokazali, da lahko igrajo v odličnem ritemu od prve do zadnje minute. Čestitke za borbenost in značaj, ki so ju tokrat pokazali. Zdaj vse misli usmerjamo proti gostovanjema v Schaffhausnu in Mannheimu."

Gregor Cvijič, trener Rika Ribnice:

"Prvi polčas smo odigrali dobro in korektno. Potem smo v igri razpadli in Trimo Trebnje je zasluženo zmagalo. Veliko dela je še pred nami, zato gremo dalje."

Trebanjska ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala v Novem mestu, ribniška pa bo gostila ormoški Jeruzalem.

Dobova - Krka 34:26 (14:14)

Rokometaši Dobove so na tekmi 16. kroga lige NLB premagali Krko s 34:26 (14:14).

* Športna dvorana, brez gledalcev, sodnika: Dean in Igor Ivančič.

* Dobova: Leben, Blaževič, Bradeško, Markušić, Abramović, Dragan 3, Seferović 1, Jezernik 2, Kovačec 1, Košir 4, Mladkovič, Mlakar 4, Ferenčak, Šešić 5, Glaser, Sintič 3, Šibanc 11 (7).

* Krka: Brajer, Radović, Bevec 3, Je. Avsec 2, Majstorović, Ja. Avsec 1, Irman 2 (1), Jakše 5 (3), Plut 1, Klemenčič 2, Rašo, Batagelj 2, Kukman 4 (2), Windischer, Matko.

* Sedemmetrovke: Dobova 8 (7), Krka 9 (6).

* Izključitve: Dobova 14, Krka 8 minut.

* Rdeči karton: Šešić (59.).

Posavci so pričakovano premagali zadnjeuvrščene tekmece iz Novega mesta, njihov odpor pa so zlomili šele v drugi polovici tekme.

V prvem in v začetku drugega polčasa se je odvijal enakovreden in izenačen boj. Izbranci domačega trenerja Damjana Radanovića so nekoliko lažje zadihali šele po vodstvu z 22:18, od tedaj je njihova prednost postopoma naraščala, najvišja pa je znašala prav ob zadnjem zvoku sirene (34:26).

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Alen Šibanc z 11, v gostujoči pa Jaka Jakše s petimi goli.

IZJAVI PO TEKMI:

Damjan Radanovič, trener Dobove:

"Mislim, da smo v prvem polčasu igrali zakrčeno, pod pritiskom. V drugem delu pa smo se tudi po zaslugi vratarjev, ki so opravili odlično delo, sprostili tudi v napadu in odigrali tako, kot znamo. Čestitam fantom za odlično predstavo!"

Jaka Avsec, rokometaš Krke:

"Lahko rečem, da smo v prvem delu še držali stik s tekmecem, vmes malo padli v igri, a smo do polčasa nadoknadili zaostanek. V nadaljevanju smo še uspeli držati korak z gostitelji nekje do petinštiridesete minute, potem pa nam igra nikakor ni stekla. Nismo zadeli iz nasprotnih napadov, zgrešili veliko čistih priložnosti, na koncu pa popustili v obrambi, tako da je Dobova zasluženo zmagala."

Zasedba iz Dobove bo v prihodnjem krogu gostovala v Celju, novomeška bo gostila trebanjski Trimo.

* Izidi, 16. krog:

- četrtek, 11. februar:

Slovenj Gradec 2011 - Gorenje Velenje 29:33 (12:15)

- sobota, 13. februar:

Ljubljana - Maribor Branik 30:26 (15:11)

Koper - Jeruzalem Ormož 35:28 (18:14)

Trimo Trebnje - Riko Ribnica 33:23 (15:12)

Dobova - Krka 34:26 (14:14)

LL Grosist Slovan - Butan Plin Izola 28:19 (12:9)

- nedelja, 14. februar:

18.00 Urbanscape Loka - Celje Pivovarna Laško

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 14 14 0 0 474:345 28

2. Trimo Trebnje 16 13 1 2 480:421 27

3. Gorenje Velenje 14 13 0 1 430:340 26

4. Jeruzalem Ormož 14 8 0 6 426:417 16

5. Riko Ribnica 15 8 0 7 455:458 16

6. Slovenj Gradec 2011 15 8 0 7 412:421 16

7. Koper 14 7 1 6 379:378 15

8. Dobova 14 5 0 9 382:406 10

9. Grosist Slovan 16 4 1 11 407:448 9

10. Urbanscape Loka 13 4 1 8 326:341 9

11. Maribor Branik 12 4 0 8 314:318 8

12. Ljubljana 14 3 2 9 355:413 8

13. Butan plin Izola 13 2 1 10 311:394 5

14. Krka 14 2 1 11 350:401 5

STA; M. K.

naslovne fotografije: RK Trimo Trebnje

fotografije v fotogaleriji: MRK Krka

