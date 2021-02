Od jutri popolna zapora lesenega mostu na Otočcu

14.2.2021 | 15:20

Otočec - V ponedeljek, 15. februarja, bo po jutranji prometni konici gradbeni izvajalec, CGP d. d., začel prenovo lesenega mostu na Otočcu. Sanacija daljšega mostu, ki vodi do gradu Otočec, bo potekala predvidoma do sredine aprila 2021, sporočajo iz občine. Do tedaj bo na mostu vzpostavljena popolna zapora, obvoz pa bo urejen čez prenovljen most v Šentpetru.

V času popolne zapore mostu bo obvoz urejen na povezavi Šentpeter – Gumberk – Ratež.

Sanacija 64 metrov dolgega otoškega mostu, ki je bil nazadnje v večjem obsegu obnovljen leta 2010, bo obsegala zamenjavo ograje, povoznega parketa, vzdolžnih in prečnih leg ter telekomunikacijskega kanala.

M. K.